Московское «Динамо» на своем поле обыграло екатеринбургский «Урал». Встреча третьего тура Российской премьер лиги (РПЛ) в Москве завершилась со счетом 2:0. Первый гол динамовцев на новом стадионе, на котором динамовцы до этого провели один матч, забил Артур Юсупов.

«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ

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