Футбол

«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛРБК 15:03

Динамо — Урал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Артур Юсупов
16′
Кирилл Панченко
31′
Шарль Каборе
39′
46′
Петрюс Бумаль
Николай Димитров
56′
Вараздат Ароян
Владимир Рыков
59′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
70′
70′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
Жоаозиньо
Мигел Филипе Кардозу
79′
Константин Рауш
Григорий Морозов
81′
84′
Вараздат Ароян
Павел Погребняк
Московское «Динамо» на своем поле обыграло екатеринбургский «Урал». Встреча третьего тура Российской премьер лиги (РПЛ) в Москве завершилась со счетом 2:0. Первый гол динамовцев на новом стадионе, на котором динамовцы до этого провели один матч, забил Артур Юсупов.
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