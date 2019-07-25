Футбол

«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛРБК 15:03

Динамо — Урал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Артур Юсупов
16′
Кирилл Панченко
31′
Шарль Каборе
39′
46′
Петрюс Бумаль
Николай Димитров
56′
Вараздат Ароян
Владимир Рыков
59′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
70′
70′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
Жоаозиньо
Мигел Филипе Кардозу
79′
Константин Рауш
Григорий Морозов
81′
84′
Вараздат Ароян
Павел Погребняк
Московское «Динамо» на своем поле обыграло екатеринбургский «Урал». Встреча третьего тура Российской премьер лиги (РПЛ) в Москве завершилась со счетом 2:0. Первый гол динамовцев на новом стадионе, на котором динамовцы до этого провели один матч, забил Артур Юсупов.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Динамо» впервые выиграло на новом стадионе, обыграв «Урал»

Нева Спорт15:01

«Динамо» впервые победило в матче чемпионата России по футболу на обновленном стадионе

ТАСС15:27

Кирилл Панченко: «Сегодня на поле было видно команду»

Спорт-Экспресс15:41

Панченко: при своих фанатах «Динамо» играть тяжелее, потому что они ждут побед

Чемпионат15:39

Как «Динамо» побило «Урал» - 2:0: все голы матча 3-го тура. ВИДЕО

Sport.ru14:58

Панченко признан лучшим игроком матча «Динамо» - «Урал»

Советский спорт15:15

«Динамо» - «Урал»: долгожданная победа «динамовцев»?

Все про Спорт рувчера в 07:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:49, Вашингтон
Футбол

Парфёнов: «Уралу» не хватило души в первом тайме матча с «Динамо»

Обновлено в 15:14
Политика

Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями

Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39
Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Политика

К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ

Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено в 11:40
Политика

МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве

Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году.
Обновлено в 14:06
Общество

Путин пригласил детей из пострадавших от паводка регионов на парад

Обновлено вчера в 04:38
Политика

Трамп потребовал реформировать ВТО

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.
Обновлено в 14:25
Политика

Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено в 13:02
Общество

Украинки массово оголились после оскорбления чиновника

Обновлено в 15:20
Политика

Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа

Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено в 14:48
Политика

Посол Украины в БиГ предложил «хорватский сценарий» по Донбассу

Посол Украины в Боснии и Герцеговине и Хорватии Александр Левченко предложил Киеву реализовать "хорватский сценарий" для "возвращения" Донбасса, предполагающий ввод иностранных войск на территорию ДНР и ЛНР.
Обновлено в 01:24
Наука

Обнаружена новая причина старения клеток

Обновлено в 10:25
Политика

Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины

Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено в 06:58
Общество

В России принят закон о возобновлении «дачной амнистии»

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о возобновлении "дачной амнистии" до 1 марта 2021 года.
Обновлено вчера в 07:04
Футбол

Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы

Обновлено в 07:20
Общество

Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк

Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Аниту Цой увезли с фестиваля «Жара» в Баку из-за ушиба пальца на ноге

Певица Анита Цой повредила палец ноги на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку, в связи с чем обратилась за помощью к медикам.
Обновлено в 15:20
Футбол

Защитник «Арсенала» Беляев избежал серьезной травмы

Пресс-служба тульского "Арсенала" сообщила, что защитник Максим Беляев избежал тяжелого сотрясения мозга.
Обновлено в 13:31
Происшествия

В Китае десятилетний школьник случайно нашел 11 яиц динозавров

Десятилетний житель провинции Гуандун случайно обнаружил кладку яиц динозавров.
Обновлено в 09:33
Политика

Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Футбол

«Астон Вилла» и «Ньюкасл» хотят подписать нападающего «Ливерпуля»

"Астон Вилла" и "Ньюкасл" нацелились на приобретение форварда "Ливерпуля" Гарри Уилсона.
Обновлено в 14:47
Автоспорт

Феттель стал лучшим на первой тренировке Гран-при Германии «Формулы-1»

Пилот команды "Феррари" немец Себастьян Феттель стал лучшим на первой тренировке 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Германии, который проходит на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено в 07:03
Теннис

Посольство США подготовило визу для Кузнецовой

Посольство США в России объявило о том, что для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова виза, которую она может забрать.
Обновлено в 11:37
Финансы

Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п. п. было принято 14 июня 2019 года.
Обновлено в 07:09
Здоровье

В подмосковной Балашихе женщина родила четверняшек

32-летняя жительница Балашихи родила сразу четырех малышей. Детки появились на свет в областном перинатальном центре.
Обновлено в 12:10
Музыка

Spice Girls воссоединятся ради 50-летия фестиваля в Гластонбери

Обновлено вчера в 16:13
Экономика

Безработица в России снизилась до нового исторического минимума

Безработица в России снижается уже три месяца подряд — в июне 2019 года её уровень по методологии Международной организации труда (МОТ) упал до 4,4% от численности всей рабочей силы, обновив тем самый свой исторический минимум.
Обновлено в 09:24
Гаджеты

BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих

Корпус мобильного телефона сделали из толстого пластика, а разъем питания прикрыли резиновой заглушкой.
Обновлено вчера в 15:44
Кино

«Аладдин» собрал в прокате более миллиарда долларов

Обновлено в 13:51
Армия и оружие

В Североморске прошла репетиция морского парада, посвященного Дню ВМФ

Сегодня в столице Краснознаменного Северного флота прошла первая репетиция морского парада, посвященного Дню ВМФ.
Обновлено 24 июля в 10:00
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное