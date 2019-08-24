Футбол
«Динамо» обыграло «Тамбов» благодаря голам Филиппа и ПанченкоЧемпионат 08:53
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» встречался с московским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. В конце первого тайма, на 41-й минуте, нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп открыл счёт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
Происшествия
В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321
Обновлено в 10:37
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено 22 августа в 22:40
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Происшествия
Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача
Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.
Обновлено вчера в 09:16
Космос
Российские спутники составят карту озонового слоя Земли
Представители Института космических исследований РАН рассказали, что российские спутники «Ионосфера-М» займутся составлением карты озонового слоя нашей планеты.
Обновлено 21 августа в 14:30
Происшествия
В Mastercard проинформировали об утечке данных 90 тысяч клиентов
Как стало известно, ведомство Бельгии выявило утечку 19 августа. Большинство пострадавших от утечки информации — граждане Германии.
Обновлено в 10:01
Кино
Кинокомпания России подала иск на Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.
Обновлено в 08:43
Политика
Посол России Яковенко завершил свою миссию в Великобритании
В субботу, 24 августа, чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию.
Обновлено в 09:48
Культура
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом
В настоящее время артист находится в реанимации. Информация об этом проявилась на официальном Facebook-аккаунте исполнителя.
Обновлено в 08:16
Общество
Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей
На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 09:23
Политика
Макрон призвал G7 помочь решить кризисы в Сирии и на Украине
«Необходимо обеспечить безопасность, защитить мир и помочь в преодолении кризисов вокруг Ирана, в Сирии, Ливии и на Украине», — заявил Макрон.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Стало известно о состоянии затянутой в бассейн 12-летней россиянки
Состояние здоровья 12-летней россиянки, которую затянуло в бассейн отеля Sunhill в турецком Бодруме, улучшилось.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
В МИД Британии призвали КНДР остановить испытания ракет
В МИД Великобритании призвали Северную Корею прекратить испытания ракет и возобновить переговоры с США.
Обновлено в 10:31
Культура
Михалков рассказал о состоянии после семи операций
Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь
Обновлено в 06:19
Хоккей
Ярославская хоккейная молодежка «Локо» обыграла канадцев на Кубке мира
Обновлено вчера в 14:48
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников
Роспотребнадзор напомнил, какие прививки защищают иммунитет школьников. Список опубликован в субботу на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 01:16
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Культура
На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой
Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Диета может погубить карьеру Юсифа Эйвазова
Диета может погубить карьеру Юсифа Эйвазова Муж оперной певицы Анны Нетребко, драматический тенор Юсиф Эйвазов, экстремально похудел.
Обновлено вчера в 07:44
Общество
Росгвардейцев захотели лишить анонимности
Документ внес сенатор Владимир Лукин.
Обновлено в 09:31
Политика
В Киеве стартовал «Марш защитников Украины»
В Киеве начался "Марш защитников Украины".
Обновлено в 06:18
Автоспорт
Квят не торопится возвращаться в «Ред Булл»
Обновлено в 10:00
Политика
Трамп ужесточил пошлины на товары из Китая
Ранее сообщалось, что Китай увеличит ввозные пошлины на 5078 товаров из Америки общим объемом $75 млрд на 10% и 5%. Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Сергей Шойгу отметит в Кишиневе 75-летие освобождения Молдавии
В субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Кишинев, для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 04:36