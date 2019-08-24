В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» встречался с московским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. В конце первого тайма, на 41-й минуте, нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп открыл счёт.

Политика Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8 Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.

Экономика В России установили новый прожиточный минимум Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Политика Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".

Происшествия Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.

Космос Российские спутники составят карту озонового слоя Земли Представители Института космических исследований РАН рассказали, что российские спутники «Ионосфера-М» займутся составлением карты озонового слоя нашей планеты.

Происшествия В Mastercard проинформировали об утечке данных 90 тысяч клиентов Как стало известно, ведомство Бельгии выявило утечку 19 августа. Большинство пострадавших от утечки информации — граждане Германии.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Калуге Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.

Армия и оружие Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий» Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.

Политика Посол России Яковенко завершил свою миссию в Великобритании В субботу, 24 августа, чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию.

Культура Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом В настоящее время артист находится в реанимации. Информация об этом проявилась на официальном Facebook-аккаунте исполнителя.

Общество Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.

Политика Макрон призвал G7 помочь решить кризисы в Сирии и на Украине «Необходимо обеспечить безопасность, защитить мир и помочь в преодолении кризисов вокруг Ирана, в Сирии, Ливии и на Украине», — заявил Макрон.

Происшествия Стало известно о состоянии затянутой в бассейн 12-летней россиянки Состояние здоровья 12-летней россиянки, которую затянуло в бассейн отеля Sunhill в турецком Бодруме, улучшилось.

Армия и оружие В МИД Британии призвали КНДР остановить испытания ракет В МИД Великобритании призвали Северную Корею прекратить испытания ракет и возобновить переговоры с США.

Культура Михалков рассказал о состоянии после семи операций Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.

Здоровье Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников Роспотребнадзор напомнил, какие прививки защищают иммунитет школьников. Список опубликован в субботу на официальном сайте ведомства.

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Шоу-бизнес Диета может погубить карьеру Юсифа Эйвазова Диета может погубить карьеру Юсифа Эйвазова Муж оперной певицы Анны Нетребко, драматический тенор Юсиф Эйвазов, экстремально похудел.

Общество Росгвардейцев захотели лишить анонимности Документ внес сенатор Владимир Лукин.

Политика Трамп ужесточил пошлины на товары из Китая Ранее сообщалось, что Китай увеличит ввозные пошлины на 5078 товаров из Америки общим объемом $75 млрд на 10% и 5%. Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря 2019 года.