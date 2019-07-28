Футбол
Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок УкраиныГазета.Ru 16:01
Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и стало обладателем Суперкубка Украины. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу киевской команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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