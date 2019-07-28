Футбол
«Динамо» обыграло «Шахтёр» в матче за Суперкубок Украины по футболуRT на русском 16:53
Киевское «Динамо» одержало победу над донецким «Шахтёром» в матче за Суперкубок Украины по футболу. Встреча, прошедшая в Одессе, завершилась со счётом 2:1 в пользу киевской команды. «Шахтёр» забил первым — на третьей компенсированной к первому тайму минуте отличился Алан Патрик.
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