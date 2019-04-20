Футбол

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче РПЛКоммерсантъ 11:39

Динамо — Крылья Советов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
Артур Юсупов
17′
Абдул Азиз Тетте
21′
35′
Мохаммед Рабиу
Евгений Луценко
Кирилл Панченко
59′
Кирилл Панченко
66′
68′
Рамиль Шейдаев
Сергей Корниленко
74′
Джано Ананидзе
Денис Ткачук
78′
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
Артур Юсупов
Самба Соу
79′
Абдул Азиз Тетте
Владимир Рыков
79′
Кирилл Панченко
90′
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Крылья Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая в Химках, завершилась со счетом 1:0 (Панченко, 67).
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