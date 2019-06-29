Футбол

«Динамо» обыграло «Аполлон» в контрольном матчеРИА Новости 13:26

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Футболисты московского "Динамо" обыграли кипрский "Аполлон" в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии.
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