Футбол
«Динамо» обыграло «Аполлон» в контрольном матчеРИА Новости 13:26
Футболисты московского "Динамо" обыграли кипрский "Аполлон" в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
Авто
УАЗ напомнил о микроавтобусе «Десна» на базе «Буханки»
Обновлено в 08:57
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до трех
В результате наводнения в Иркутской области погибли три человека, 97 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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Политика
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Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва
Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
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Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения закрыли проект
Платное приложение DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото, закрылось.
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Политика
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
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Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
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Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Общество
Москва установила температурный рекорд
В Москве в субботу, 29 июня, был зафиксирован температурный рекорд. Об этом сообщают "Метеоновости".
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Подлодку «Омск» после модернизации передали Тихоокеанскому флоту
Модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.
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Автоспорт
Даниил Квят: «Квалификация была испорчена»
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Американский десантный корабль зашел в порт Одессы
Обновлено в 08:39
Политика
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Обновлено в 11:37
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Футбол
«Зенит» победил «Црвену Звезду» в товарищеском матче
Петербургский "Зенит" одержал победу над белградской "Црвеной Звездой" в товарищеском матче на сборе в Австрии.
Обновлено в 12:44
Музыка
Рэпер ЛСП сделал разбор полетов после Ural Music Night
Мероприятие было плохо организовано, считает исполнитель, выступление которого отменили Известный российский рэпер ЛСП обсудил с поклонниками ошибки организаторов фестиваля Ural Music Night, завершившегося сегодня утром, 29 июня, на Октябрьской площади.
Обновлено в 01:49
Здоровье
Для мам и малышей. Новый неонатальный комплекс строят на ул. Новаторов
Неонатальный корпус на 76 коек в рамках программы «Мой район» возводится на территории роддома № 4 по адресу: ул. Новаторов, д. 3.
Обновлено в 13:55
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты
В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».
Обновлено в 12:52
Общество
Гороскоп на 30 июня: Овна все будет раздражать, а на Деву обрушится гора срочных дел
На Деву обрушится гора срочных дел.
Обновлено в 09:40
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России
Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
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Политика
Противников президента Камеруна в Женеве разогнали слезоточивым газом
Полиция в Женеве применила слезоточивый газ и водомет из-за митинга противников президента Камеруна Поля Бийя.
Обновлено в 13:28
Гаджеты
Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей
Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
Обновлено в 11:57
Происшествия
От аномальной жары во Франции погиб человек
В департаменте Воклюз на юге франции от аномальной жары умер человек.
Обновлено в 12:59
Автоспорт
Нобухару Мацушита выиграл первую гонку этапа Формулы 2 в Австрии
Японский гонщик Нобухару Мацушита одержал победу в первой гонке этапа Формулы 2, который проходит в эти дни в австрийском Шпильберге.
Обновлено в 12:46
Кино
Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»
Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41