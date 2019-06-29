Футбол
«Динамо» обыграло «Аполлон» в контрольном матчеРИА Новости 13:26
Футболисты московского "Динамо" обыграли кипрский "Аполлон" в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:22, Вашингтон
Наука
Украшения на бутылках со спиртным содержат вредные токсичные элементы
Стекло в бутылках содержало кадмий, свинец и хром, но в таких концентрациях — примерно до 1100, 1100 и 3000 микрограмм — что риск нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека посчитали незначительным.
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В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Общество
Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным
Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
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Число жертв паводков в Иркутской области увеличилось до пяти
Глава МЧС России Евгений Зиничев доложил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе совещания в Братске, что в Иркутской области в результате паводков погибли пять человек.
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Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
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Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
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Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".
Обновлено в 17:45
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В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
Обновлено в 18:54
Наука
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено в 11:00
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Общество
Уровень воды в иркутском Тулуне снизился почти до 13 метров
Уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун Иркутской области за последние два часа понизился на 21 см, сообщается на сайте администрация города.
Обновлено в 19:58
Общество
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Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
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Сегодня по статистике почти каждый второй россиянин уверен, что ведет в целом здоровый образ жизни.
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Редактор FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным
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Многие из горожан уверены, что раздельный сбор мусора только усугубит и без того тяжелую жизнь.
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По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
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Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58