Футбол
«Динамо» объявило об уходе Тетте в «Газиантеп»Спорт-Экспресс 15:33
Опорный полузащитник Абдул-Азиз Теттех покидает московское # Динамо и продолжит карьеру в турецком @ GazisehirFK Мы благодарим Азиза за его профессиональное отношение к делу, боевой настрой и самоотдачу.
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Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено в 21:26
Экономика
Amazon заставляет продавцов поднимать цены на площадках конкурентов
Amazon постоянно отслеживает цены на товары своих продавцов на других площадках.
Обновлено в 13:30
Спорт
Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено в 05:37
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
На Украине заявили о провале учений НАТО в Черном море из-за России
Военные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze – 2019 завершились победой России, заявил украинский политолог Михаил Гончар.
Обновлено в 19:01
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
Общество
Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 20:31
Происшествия
Беженец в Германии покусал полицейского и собаку при задержании
В немецком городе Ротвайл беженец покусал полицейского и служебную собаку, пытаясь скрыться от задержания, сообщает Germania.one.
Обновлено в 18:00
Экономика
Российской экономике поставили диагноз
Экономика России во втором квартале 2019 года росла темпами, близкими к нулю, следует из мониторинга, подготовленного Российской академией народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС, есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 18:15
Армия и оружие
Три курдских бойца погибли в Сирии во время нападения на их автомобиль
«Трое военных SDF погибли в результате вооруженного нападения на их военный автомобиль неподалеку от деревни Эль-Васиа, относящейся к населенному пункту Маркада на юге провинции Хасака», — пишет газета.
Обновлено в 17:51
Футбол
Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Здоровье
Доктор Мясников назвал предвестники внезапной остановки сердца
О факторах риска и признаках, предупреждающих о внезапной остановке сердца, рассказал доктор Александр Мясников.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Политика
Обама призвал изменить закон об использовании оружия
Бывший президент США Барак Обама заявил, что ни в одной стране мира нет стольких массовых стрельб, как в США, и призывал объединиться для изменения закона по использованию оружия.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Режим ЧС введен в Ачинском районе. Зона риска закрыта
Режим ЧС введен в Ачинском районе Красноярского края, где 5 августа в 17:30 произошли взрывы в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.
Обновлено в 21:59
Армия и оружие
Авиация Минобороны потушила 450 тысяч га лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 06:34
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В фитнес-клубе на юге Москвы взорвался баллон с хлором
Ранее в СМИ сообщалось, что в подвальном помещении клуба "СССР" в Нагатино взорвался баллон с хлором.
Обновлено в 14:49
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Армия и оружие
Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», производящая крылатые авиационные ракеты «Гром-Э1» и «Гром-Э2», раскрыла основные характеристики этих боеприпасов, передаёт ТАСС.
Обновлено в 20:31
Общество
Вступил в силу закон об ужесточении наказания за непропуск скорой
В России вступили в силу законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дороге и воспрепятствование работе врачей.
Обновлено в 19:10
Общество
Госслужащие попросили увеличить им командировочные
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено в 15:00
Футбол
Магуайр перешел в МЮ и стал самым дорогим защитником в истории
Обновлено в 07:41
Космос
Евросоюз раньше России показал свое «Государево око»
В январе глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли «Государево око», которая позволила бы видеть динамику изменения любых процессов на планете.
Обновлено в 17:12
Технологии
Schneider Electric поможет спроектировать и построить ЦОД Istradigital
Цифровой мегакластер Istradigital будет расположен в экологически чистом Истринском районе Подмосковья на земельном участке площадью 241,5 га и будет включать в себя три зоны: парк оборудования ЦОД, многофункциональный комплекс (форсайт-центр, конгресс-холл, коворкинги, кампус, гостинично-спортивный комплекс), сельскохозяйственный кластер.
Обновлено в 11:00