Футбол
«Динамо» объявило об уходе Тетте в «Газиантеп»Спорт-Экспресс 15:33
Опорный полузащитник Абдул-Азиз Теттех покидает московское # Динамо и продолжит карьеру в турецком @ GazisehirFK Мы благодарим Азиза за его профессиональное отношение к делу, боевой настрой и самоотдачу.
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Хоккей
Панарин нарядил дедушку в форму «Нью-Йорк Рейнджерс»
Нападающий Артемий Панарин нарядил дедушку в свитер своего нового клуба — «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 13:37
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Происшествия
СМИ сообщили об эвакуации ТЦ «Мега Белая дача» из-за минирования
Около пяти тысяч человек, включая 100 деьтей эвакуировали из торгового центра «Мега Белая Дача» в округе Котельники из-за анонимного сообщения о минировании, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:04
Экономика
Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка
Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе возросло
Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще 26 пострадали — в том числе шесть мексиканцев.
Обновлено в 11:58
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Политика
Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях России в ассамблее.
Обновлено в 13:09
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Финансы
Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем
Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Жители рассказали о ситуации в Ачинске после взрывов на военном складе
Местные жители рассказали РБК о ситуации в городе Ачинске после взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае.
Обновлено в 08:24
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало высмеяла слухи о беременности
Новость о пополнении в семействе Цекало просочилась в СМИ после того, как новобрачных увидели в элитной клинике «Лапино», в которой многие знаменитости планируют и ведут беременность.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Карусель с детьми опрокинулась в Воронежской области
Обновлено в 11:52
Общество
Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов
Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Здоровье
Названы причины лидирования Петербурга по числу психически больных
По мнению доктора медицинских наук, профессора психиатрии Михаила Виноградова, лидерами в списке стали Петербург и Москва по причине того, что в эти города едут больше всего людей со всей страны.
Обновлено в 14:16
Финансы
Биржевой курс евро вырос до 73 рублей
К 19:37 курс евро повышался на 49 копеек, до 72,97 рубля. Доллар дешевеет на фоне обострения торгового конфликта США и Китая.
Обновлено в 15:04
Авто
Внешность нового внедорожника Rezvani Tank частично рассекречена
Rezvani показала тизерные изображения новой версии внедорожника под названием Tank.
Обновлено в 15:56
Общество
Девушка раскрыла измену парня благодаря одной детали на фото
Обновлено в 01:23
Политика
Русакова заявила о согласии на санкционированную акцию 10 августа
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Елена Русакова заявила РБК, что согласна на проведение 10 августа согласованной с властями акции на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 15:55
Наука
Моргающий робоглаз сымитировал сухость настоящего
Одна из особенностей нового подхода — реалистичное моргание, благодаря которому стало возможно исследовать ранее недоступные для детального моделирования феномены, пишут авторы в журнале Nature Medicine.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Москвич рассказал, как мошенники списали с его карты миллионы рублей
Житель Москвы рассказал телеканалу РЕН ТВ, как мошенники списали с его банковской карты 3,5 миллиона рублей.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Фаната «Зенита» задержали за стычку с ОМОНом
Обновлено в 06:56
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Футбол
В «Зените» прокомментировали ситуацию вокруг Малкома
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг новичка команды Малкома, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07