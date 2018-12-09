Футбол

«Динамо» объявило о расставании с главным тренером
Матч ТВ
01:07

Московское «Динамо» объявило об уходе главного тренера команды Бориса Колчина. Сообщается, что контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.
Матч ТВ01:07

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«Динамо» объявило о расставании с главным тренером

Матч ТВ01:07

«Динамо» объявило о расставании с главным тренером

Sportbox.RU01:07

Колчин покинул пост главного тренера московского «Динамо»

Спорт-Экспресс00:49

Московское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Колчиным

РИА Новости00:22

Главный тренер мужского волейбольного клуба «Динамо» покинул пост

Вечерняя Москвавчера в 23:27

Волейбольный клуб «Динамо» расторг контракт с главным тренером Колчиным

ТАССвчера в 23:18

«Динамо» отправило в отставку Колчина

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 08:49
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Футбол

Месси установил новый рекорд чемпионата Испании

Обновлено в 03:16
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«Спартак» обыграл «Анжи» в матче РПЛ

Обновлено в 02:32
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«Рома» планирует уволить Ди Франческо, но не может найти ему замену

Удерживает президента "Ромы" Джима Паллотту от увольнения два фактора: угрозы со стороны спортивного директора Мончи, который пообещал уйти вместе с Ди Франческо, и трудности с писком замены – ни одна из кандидатур, в том числе экс-тренер "Милана" Винченцо Монтелла и экс-тренер "Форентины" Паулу Соуза, не устраивают руководство.
Обновлено в 03:17
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«Атланта Юнайтед» стала чемпионом МЛС впервые в истории

«Атланта Юнайтед» выиграла в финальном матче плей-офф МЛС у «Портленд Тимберс» (2:0). Клуб из Атланты, основанный в 2014 году, впервые стал чемпионом МЛС и завоевал путевку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
Обновлено в 03:10
Футбол

«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории

«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
Обновлено в 01:22
Футбол

Старриджу грозит дисквалификация за игру на тотализаторе

Игрок «Ливерпуля» Даниэл Старридж может получить дисквалификацию, если его признают виновным в нарушении закона о ставках.
Обновлено в 02:53
Футбол

Гвардиола: «Все хотят нас победить. Мы пытаемся стать чемпионами»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 16-го тура АПЛ против "Челси" (0:2).
Обновлено в 03:02
Футбол

Агент Караваева ответил на вопрос о «Зените»

Иван Бакулин, агент защитника голландского "Витесса", Иван Бакулин прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в петербургский "Зенит", сообщает "Чемпионат".
Обновлено в 03:10
Футбол

Фернандеш поддержал идею введения VAR в РПЛ

4 декабря клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) единогласно поддержали идею введения VAR в следующем сезоне.
Обновлено в 03:16
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Семин: победа «Локомотива» над «Оренбургом» была закономерной

Обновлено в 01:05
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Полузащитник «Арсенала» может перейти в «Реал»

Мадридский «Реал» проявляет интерес к полузащитнику лондонского «Арсенала» Аарону Рэмзи.
Обновлено в 02:46
Футбол

Унаи Эмери: «Игроков „Арсенала“ ничего не отвлекает»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал недавний скандал, связанный с употреблением игроками клуба алкоголя и веселящего газа на вечеринке в августе.
Обновлено в 03:03
Футбол

«Ренн» одержал победу в матче с «Дижоном»

В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Ренн» одержал победу над «Дижоном» со счётом 2:0. Первый гол забил полузащитник Бенжамен Буриго на 69-й минуте.
Обновлено вчера в 16:44
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Виктор Гончаренко: «ЦСКА провалил начало второго тайма»

Обновлено вчера в 14:43
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«МЮ» копит деньги на трансферы в январе?». Моуринью — об отсутствии воды на пресс-конференции

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча с «Фулхэмом» пошутил по поводу отсутствия воды на пресс-конференции.
Обновлено в 02:31
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов, принимавший участие во всех чемпионатах высшего дивизиона СССР. До 2016 года участвовал также во всех чемпионатах России в высшем дивизионе, но по итогам сезона 2015/16 впервые его покинул.
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