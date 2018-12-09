Футбол
«Динамо» объявило о расставании с главным тренером
«Динамо» объявило о расставании с главным тренеромМатч ТВ01:07
Московское «Динамо» объявило об уходе главного тренера команды Бориса Колчина. Сообщается, что контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.
Матч ТВ01:07
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Месси установил новый рекорд чемпионата Испании
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«Спартак» обыграл «Анжи» в матче РПЛ
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Футбол
«Рома» планирует уволить Ди Франческо, но не может найти ему замену
Удерживает президента "Ромы" Джима Паллотту от увольнения два фактора: угрозы со стороны спортивного директора Мончи, который пообещал уйти вместе с Ди Франческо, и трудности с писком замены – ни одна из кандидатур, в том числе экс-тренер "Милана" Винченцо Монтелла и экс-тренер "Форентины" Паулу Соуза, не устраивают руководство.
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Футбол
«Атланта Юнайтед» стала чемпионом МЛС впервые в истории
«Атланта Юнайтед» выиграла в финальном матче плей-офф МЛС у «Портленд Тимберс» (2:0). Клуб из Атланты, основанный в 2014 году, впервые стал чемпионом МЛС и завоевал путевку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
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Футбол
«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории
«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
Обновлено в 01:22
Футбол
Старриджу грозит дисквалификация за игру на тотализаторе
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Футбол
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Футбол
Агент Караваева ответил на вопрос о «Зените»
Иван Бакулин, агент защитника голландского "Витесса", Иван Бакулин прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в петербургский "Зенит", сообщает "Чемпионат".
Обновлено в 03:10
Футбол
Фернандеш поддержал идею введения VAR в РПЛ
4 декабря клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) единогласно поддержали идею введения VAR в следующем сезоне.
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Футбол
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Обновлено в 01:05
Футбол
Полузащитник «Арсенала» может перейти в «Реал»
Мадридский «Реал» проявляет интерес к полузащитнику лондонского «Арсенала» Аарону Рэмзи.
Обновлено в 02:46
Футбол
Унаи Эмери: «Игроков „Арсенала“ ничего не отвлекает»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал недавний скандал, связанный с употреблением игроками клуба алкоголя и веселящего газа на вечеринке в августе.
Обновлено в 03:03
Футбол
«Ренн» одержал победу в матче с «Дижоном»
В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Ренн» одержал победу над «Дижоном» со счётом 2:0. Первый гол забил полузащитник Бенжамен Буриго на 69-й минуте.
Обновлено вчера в 16:44
Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА провалил начало второго тайма»
Обновлено вчера в 14:43
Футбол
«МЮ» копит деньги на трансферы в январе?». Моуринью — об отсутствии воды на пресс-конференции
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча с «Фулхэмом» пошутил по поводу отсутствия воды на пресс-конференции.
Обновлено в 02:31