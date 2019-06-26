Футбол

«Динамо» объявило о подписании ШейдаеваЧемпионат 09:47

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании форварда «Крыльев Советов» Рамиля Шейдаева.
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«Динамо» объявило о переходе Шейдаева

Sport24.ru09:37

Шейдаев перешёл в московское «Динамо»

Metaratings10:10

Шейдаев пройдет медосмотр в «Динамо»

Soccer.ru30 июня в 16:52

«Динамо» объявило о переходе Шейдаева

Sports.ru09:40

Шейдаев стал игроком «Динамо»

Спорт-Экспресс09:36

Сергей Паршивлюк переходит в «Динамо»

Все про Спорт рувчера в 15:10

Шейдаев стал игроком «Динамо»

Матч ТВ10:04
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Происшествия

При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков

Четырнадцать российских моряков-подводников погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 09:39
Транспорт

В Москве в ближайшие годы построят 24 моста

В Москве в ближайшие годы планируется построить 24 новых автомобильных и пешеходных моста, сообщил журналистам во вторник заммэра столицы по строительству Марат Хуснуллин.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Футбол

«Зенит» объявил об уходе Новосельцева

Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Здоровье

37 человек заболели после укусов клещей в Ростовской области

Погибли от укусов клещей 2 человека.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Четверо ранее пропавших без вести найдены живыми в Иркутской области

В Иркутской области нашли живыми четверых людей, которые считались пропавшими без вести в результате паводка в регионе.
Обновлено в 08:53
Общество

Иркутские эксперты назвали причины паводка в Иркутской области

Обновлено в 10:31
Армия и оружие

На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1.
Обновлено в 06:01
Авто

Dongfeng начала продавать обновленный аналог Mitsubishi Delica

Компания Dongfeng сообщила о старте продаж "посвежевшей" версии минивэна Lingzhi M5.
Обновлено в 02:59
Политика

Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники

Обновлено в 08:40
Политика

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Футбол

«Балтика» заключила контракт с украинским футболистом

Обновлено в 09:50
Общество

Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб

Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Политика

Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний

Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Политика

В Грузии подсчитывают убытки от потери российских туристов

Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от сокращения туристического потока из России после русофобских акций.
Обновлено 29 июня в 22:36
Политика

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Технологии

Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе

У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского

В Саратове житель Кемеровской области подозревается в нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В Афинах россиянка скончалась от инсульта

Туристка из Башкирии скончалась в отеле в Афинах от инсульта.
Обновлено в 10:44
Здоровье

Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 10:41
Авто

Mitsubishi L200 вошел в тройку лидеров марки в России

На втором месте находится внедорожник Mitsubishi Pajero Sport (353 авто), а замыкает тройку лидеров пикап Mitsubishi L200 (221 ед.).
Обновлено в 09:26
Происшествия

ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена

Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
Обновлено в 08:53
Театры

Труппа Волковского театра просит уволить директора

Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.
Обновлено в 07:36
Авто

Появилось изображение нового BMW X6

Немецкая автокомпания опубликовала тизер BMW X6 2020 модельного года. Изображение появилось на сайте Autoblog.
Обновлено в 04:40
Футбол

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Кандидата в муниципальные депутаты избили в Петербурге

Кандидата в депутаты по муниципальному образованию «Черная речка» Александра Шаталина избили неизвестные возле здания избирательной комиссии.
Обновлено в 08:41
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину

Обновлено в 09:56
Происшествия

Под Воронежем чудом выжил мужчина, упавший в мазутную реку

Обновлено в 06:28
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

Обновлено в 03:36
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Рамиль Теймурович Шейдаев
Азербайджанский футболист
Азербайджанский и российский футболист, нападающий клуба «Крылья Советов» и сборной Азербайджана.
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