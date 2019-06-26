Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании форварда «Крыльев Советов» Рамиля Шейдаева.

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Транспорт В Москве в ближайшие годы построят 24 моста В Москве в ближайшие годы планируется построить 24 новых автомобильных и пешеходных моста, сообщил журналистам во вторник заммэра столицы по строительству Марат Хуснуллин.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Происшествия Четверо ранее пропавших без вести найдены живыми в Иркутской области В Иркутской области нашли живыми четверых людей, которые считались пропавшими без вести в результате паводка в регионе.

Авто Dongfeng начала продавать обновленный аналог Mitsubishi Delica Компания Dongfeng сообщила о старте продаж "посвежевшей" версии минивэна Lingzhi M5.

Политика Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Общество Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.

Политика Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.

Политика В Грузии подсчитывают убытки от потери российских туристов Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от сокращения туристического потока из России после русофобских акций.

Политика Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.

Технологии Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.

Происшествия В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского В Саратове житель Кемеровской области подозревается в нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Происшествия В Афинах россиянка скончалась от инсульта Туристка из Башкирии скончалась в отеле в Афинах от инсульта.

Здоровье Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически теряет население.

Авто Mitsubishi L200 вошел в тройку лидеров марки в России На втором месте находится внедорожник Mitsubishi Pajero Sport (353 авто), а замыкает тройку лидеров пикап Mitsubishi L200 (221 ед.).

Театры Труппа Волковского театра просит уволить директора Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.

Авто Появилось изображение нового BMW X6 Немецкая автокомпания опубликовала тизер BMW X6 2020 модельного года. Изображение появилось на сайте Autoblog.

Футбол Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту» Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.