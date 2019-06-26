Футбол
«Динамо» объявило о подписании ШейдаеваЧемпионат 09:47
Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании форварда «Крыльев Советов» Рамиля Шейдаева.
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Технологии
Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе
У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
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В Саратове житель Кемеровской области подозревается в нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
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Обновлено в 09:26
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Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
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Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.
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Кандидата в депутаты по муниципальному образованию «Черная речка» Александра Шаталина избили неизвестные возле здания избирательной комиссии.
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