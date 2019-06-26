Футбол
«Динамо» объявило о подписании ШейдаеваЧемпионат 09:47
Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании форварда «Крыльев Советов» Рамиля Шейдаева.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:17, Вашингтон
Футбол
Агуэро с первых минут начнет матч с Бразилией
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подтвердил, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро с первых минут сыграет против Бразилии в матче 1/2 финала Кубка Америки-2019.
Обновлено вчера в 21:11
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
РЖД прокомментировали поездку Пугачевой по перрону вокзала на машине
Обновлено вчера в 21:37
Космос
Полнолуние, метеорные потоки и памятные даты: астрокалендарь на июль
17 июля - начало метеорного потока Персеиды.
Обновлено вчера в 12:33
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено в 17:22
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено в 08:52
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
На Майдане начались новые протесты
В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 18:32
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:16
Общество
В России предложили поднять базовый оклад учителей до уровня МРОТ
Госдума направила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением повысить начальный оклад учителей до минимального размера оплаты труда.
Обновлено в 06:55
Политика
Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении
Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.
Обновлено в 17:56
Экономика
Германия поблагодарила Rosneft Deutschland
Федеральное министерство экономики и энергетики Германии поблагодарило Rosneft Deutschland за активные действия в решении проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
Обновлено в 15:18
Культура
Сын актёра Сергея Филиппова узнал, что отец считал его мёртвым
Сын знаменитого актёра Сергея Филиппова Юрий впервые узнал, что отец так и не простил ему отъезд на ПМЖ в Америку.
Обновлено в 17:50
Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Игры
Робот Железяка в новом трейлере Borderlands 3 рассказал о Пандоре
Ролик задумывался как серьёзный документальный фильм, в подробностях рассказывающий о флоре и фауне пустоши на планете Пандора.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
Обновлено в 19:00
Происшествия
Авиаудар нанесен по центру размещения мигрантов в Ливии
Около 40 человек погибли в результате авиаудара, нанесенного по центру размещения беженцев в пригороде Триполи, столицы Ливии.
Обновлено в 19:51
Футбол
«Барселона» готова продать Умтити за 50 млн евро
По информации Diario Sport, каталонский клуб будет готов рассмотреть предложения о трансфере 25-летнего футболиста, но не намерен отпускать его менее чем за 50 миллионов евро.
Обновлено в 16:45
Авто
Новый Land Rover Defender станет восьмиместным
Внедорожник нового поколения дебютирует во Франкфурте в сентябре 2019 года. Первой в продажу поступит четырехдверная версия с индексом 110.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Спорт
WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Экономика
В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 16:28
Политика
Нино Катамадзе отказалась от концертов в России
Обновлено 30 июня в 11:37
Политика
Украина лишилась безвиза с Джибути и Бенином
Граждане Украины могут посещать без виз 126 стран мира, однако в последнее время Джибути и Бенин изменили визовое законодательство и теперь украинским гостям необходимо предварительно получить электронную визу.
Обновлено в 07:07
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18