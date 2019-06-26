Футбол

«Динамо» объявило о подписании ШейдаеваЧемпионат 09:47

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании форварда «Крыльев Советов» Рамиля Шейдаева.
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«Динамо» объявило о переходе Шейдаева

Sport24.ru09:37

«Динамо» объявило о переходе Шейдаева

Sports.ru09:40

Шейдаев стал игроком «Динамо»

Матч ТВ10:04

Шейдаев перешёл в московское «Динамо»

Metaratings10:10

Шейдаев стал игроком «Динамо»

Спорт-Экспресс09:36

Сергей Паршивлюк переходит в «Динамо»

Все про Спорт рувчера в 15:10

Шейдаев пройдет медосмотр в «Динамо»

Soccer.ru30 июня в 16:52
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Футбол

Агуэро с первых минут начнет матч с Бразилией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подтвердил, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро с первых минут сыграет против Бразилии в матче 1/2 финала Кубка Америки-2019.
Обновлено вчера в 21:11
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес

РЖД прокомментировали поездку Пугачевой по перрону вокзала на машине

Обновлено вчера в 21:37
Космос

Полнолуние, метеорные потоки и памятные даты: астрокалендарь на июль

17 июля - начало метеорного потока Персеиды.
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие

Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге

Обновлено в 19:36
Экономика

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено в 17:22
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено в 08:52
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Политика

На Майдане начались новые протесты

В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 18:32
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:16
Общество

В России предложили поднять базовый оклад учителей до уровня МРОТ

Госдума направила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением повысить начальный оклад учителей до минимального размера оплаты труда.
Обновлено в 06:55
Политика

Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении

Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.
Обновлено в 17:56
Экономика

Германия поблагодарила Rosneft Deutschland

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии поблагодарило Rosneft Deutschland за активные действия в решении проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
Обновлено в 15:18
Культура

Сын актёра Сергея Филиппова узнал, что отец считал его мёртвым

Сын знаменитого актёра Сергея Филиппова Юрий впервые узнал, что отец так и не простил ему отъезд на ПМЖ в Америку.
Обновлено в 17:50
Общество

Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб

Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Обновлено в 19:43
Игры

Робот Железяка в новом трейлере Borderlands 3 рассказал о Пандоре

Ролик задумывался как серьёзный документальный фильм, в подробностях рассказывающий о флоре и фауне пустоши на планете Пандора.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в столице Туниса

Обновлено в 19:00
Политика

Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину

Обновлено в 18:30
Происшествия

Авиаудар нанесен по центру размещения мигрантов в Ливии

Около 40 человек погибли в результате авиаудара, нанесенного по центру размещения беженцев в пригороде Триполи, столицы Ливии.
Обновлено в 19:51
Спорт

Столицей Всемирной летней универсиады 2023 года стал Екатеринбург

Обновлено в 05:19
Общество

Иркутские эксперты назвали причины паводка в Иркутской области

Обновлено в 10:31
Футбол

«Барселона» готова продать Умтити за 50 млн евро

По информации Diario Sport, каталонский клуб будет готов рассмотреть предложения о трансфере 25-летнего футболиста, но не намерен отпускать его менее чем за 50 миллионов евро.
Обновлено в 16:45
Авто

Новый Land Rover Defender станет восьмиместным

Внедорожник нового поколения дебютирует во Франкфурте в сентябре 2019 года. Первой в продажу поступит четырехдверная версия с индексом 110.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне

Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Спорт

WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Экономика

В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 16:28
Политика

Нино Катамадзе отказалась от концертов в России

Обновлено 30 июня в 11:37
Политика

Украина лишилась безвиза с Джибути и Бенином

Граждане Украины могут посещать без виз 126 стран мира, однако в последнее время Джибути и Бенин изменили визовое законодательство и теперь украинским гостям необходимо предварительно получить электронную визу.
Обновлено в 07:07
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
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Рамиль Теймурович Шейдаев
Азербайджанский футболист
Азербайджанский и российский футболист, нападающий клуба «Крылья Советов» и сборной Азербайджана.
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