Футбол
«Динамо» объявило о подписании ШейдаеваЧемпионат 09:47
Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании форварда «Крыльев Советов» Рамиля Шейдаева.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:15, Вашингтон
Политика
Среди погибших подводников оказались два Героя России
В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
Обновлено в 13:47
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Культура
Тамара Гвердцители высказалась о российско-грузинском конфликте
Тамара Гвердцители, народная артистка сразу двух вновь поссорившихся стран, рассказала «МК» о своих творческих планах.
Обновлено в 12:21
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили
«По последним данным, в результате дождевого паводка в Иркутской области из 17 пропавших без вести четыре человека найдены живыми», — сообщили в МЧС.
Обновлено в 09:13
Здоровье
Минздрав опроверг угрозу эпидемий после наводнения в Иркутской области
Минздрав опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что в затопленных районах Иркутской области появилась угроза эпидемии.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Авто
Продажи автомобилей Geely на рынке РФ увеличились на 295%
В отчетный период продажи автомобилей Geely на рынке РФ выросли на 295% и составили 944 ед.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео
Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео.
Обновлено в 17:08
Транспорт
Подорожает проезд в общественном транспорте Краснодара
Проезд в общественном транспорте Краснодара подорожает с 8 июля до 28 рублей. Об этом сообщают СМИ кубанской столицы.
Обновлено в 09:07
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Политика
Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты
На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС.
Обновлено в 13:50
Политика
Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту
На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено в 16:45
Кино
Три российских режиссера вошли в состав Американской киноакадемии
Три представителя России вошли в список членов Американской киноакадемии, которые выберут претендентов и победителей премии "Оскар", говорится в сообщении на официальном сайте организации.
Обновлено в 12:31
Происшествия
На Украине во время тренировочного полета разбился самолет
Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Общество
Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне
Обновлено в 07:50
Общество
Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В Москве на Ленинском проспекте двоих мужчин ранили ножом
Два человека госпитализированы в результате конфликта на Ленинском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейских в Чечне
Ликвидированный преступник был уроженцем села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев Полиция установила личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщило региональное МВД.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек
На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
Обновлено в 13:59
Кино
Вышел трейлер детектива «Ножи наголо» с Дэниелом Крейгом
В Сети появился трейлер детектива «Ножи наголо: Убийственная история» с Дэниелом Крейгом в главной роли.
Обновлено в 12:42
Гаджеты
Xiaomi представила новую линейку смартфонов
Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры
«Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.
Обновлено в 13:03