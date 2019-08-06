Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»ТАСС 06:17
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды. Контракт с 25-летним немецким игроком рассчитан на четыре года.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:12, Вашингтон
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