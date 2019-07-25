Футбол
«Динамо» объявило о переходе футболиста «Марселя» Н’ЖиеРБК 06:34
Камерунский нападающий французского «Марселя» Клинтон Н’Жие перешел в «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на четыре года.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:46, Вашингтон
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Обновлено в 06:41
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Спорт
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
Обновлено в 02:20
Футбол
«Ювентус» представил новый выездной комплект формы
Обновлено в 07:34
Авто
Lancia опережает престижный бренд Alfa Romeo по продажам
Несмотря на все здоровенные денежные инвестиции, которые итало-американский концерн FCA вложил в компанию Alfa Romeo, объем продаж последней все равно не может сравниться с результатами Lancia в Европейском Союзе.
Обновлено в 02:30
Политика
Актер Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
В Южной Корее заявили об испытаниях в КНДР ракеты нового типа
Вторая ракета малой дальности на испытаниях в КНДР оказалась нового типа и преодолела расстояние в 690 километров.
Обновлено в 01:47
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла
Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.
Обновлено в 05:39
Политика
Путин отменил некоторые санкции против Турции
Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
Обновлено в 07:33
Авто
С 1 августа «АвтоВАЗ» изменит цены на модели LADA
Дилерские центры АвтоВАЗ получили уведомление об изменении рекомендованной розничной стоимости на все модели LADA с 1 августа 2019 года.
Обновлено в 04:38
Гаджеты
Samsung выпустит Galaxy Fold в сентябре
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала правоохранительные органы действовать максимально корректно
Памфилова не знает, кто мог инициировать уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избиркомов.
Обновлено в 04:00
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие
Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён
Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Стало известно, где скрывается заказчик теракта в метро Петербурга
Предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах, скрывается в сирийском городе Идлиб, следует из материалов уголовного дела о взрыве, оглашенных в Ленинградском окружном военном суде.
Обновлено в 06:57
Общество
Госдума приняла закон о выплате детского пособия до трех лет
С 1 января 2020 года увеличатся количество семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Финансы
JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены
Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.
Обновлено вчера в 02:51
Авто
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport официально представлен
Компания Mitsubishi представила рестайлинговый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport на специальном мероприятии в Таиланде.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Обновлено в 02:11
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Происшествия
Пассажирский самолет совершит аварийную посадку в Крыму
Обновлено в 07:15
Происшествия
Белорусского дипломата ранили в Анкаре
Белорусского дипломата тяжело ранили при вооруженном нападении в Анкаре, сообщают турецкие СМИ.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Ливни в Сочи спровоцировали сход селей и подтопление ряда улиц курорта
"Залповые ливни подтопили несколько улиц в Лазаревской и Центральном районах Сочи, а также и стали причиной схода селей в Барановском сельском округе", - сообщили агентству "Интерфакс - Юг" в администрации Сочи в четверг.
Обновлено в 00:05
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52