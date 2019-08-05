Футбол

«Динамо» объявило о переходе Теттеха в «Газишехир Газиантеп»Bobsoccer 15:38

Полузащитник перешел в "Динамо" январе 2018 года из польского "Леха" и сыграл за бело-голубых в 24 матчах, отличившись одним голом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Динамо» продало Тетте. Ганец стал одноклубником Лодыгина

Sport24.ru15:47

«Динамо» объявило об уходе Тетте

Советский спорт16:08

Теттех перешёл из «Динамо» в «Газишехир Газиантеп»

Чемпионат15:37

Официально: Тетте покинул «Динамо» и стал одноклубником Лодыгина

Матч ТВ15:47

Тетте перешел из «Динамо» в «Газиантеп»

Sports.ru15:44

Официально: Тетте покинул «Динамо» и стал одноклубником Лодыгина

Sportbox.RU15:47

«Динамо» объявило об уходе Тетте в «Газиантепспор»

Спорт-Экспресс15:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:50, Ашберн
Технологии

Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов

Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
Обновлено в 21:16
Происшествия

В Красноярск по поручению Шойгу срочно вылетел замминистра обороны РФ

Обновлено в 10:09
Происшествия

Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки

Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
Обновлено в 18:16
Политика

Пакистан решительно осудил лишение Джамму и Кашмира особого статуса

Обновлено в 05:57
Здоровье

В Москве рассказали о программе по раннему выявлению диабета

Председатель Гильдии развития предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при Московской торгово-промышленной палате (МТПП) Алла Обухова в беседе с НСН рассказала о программе по раннему выявлению диабета.
Обновлено в 14:55
Гаджеты

Realme продала 10 млн смартфонов

Ранее сообщалось, что уже 8 августа компания Realme представит первый в мире смартфон, который будет оснащен датчиком изображения разрешением 64 Мп.
Обновлено в 08:35
Космос

Первый космонавт из ОАЭ угостит экипаж МКС национальными блюдами

Обновлено в 08:03
Наука

Личность умершего 200 лет назад «вампира» установили по ДНК

Обновлено в 04:53
Происшествия

В Сети опубликованы угрозы силовиков в адрес протестующих и их семей

Сообщается, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов.
Обновлено в 04:30
Здоровье

Депутат Госдумы назвал причины ранней смертности мужчин в России

Курение и алкоголь являются главными причинами ранней смертности мужчин в России.
Обновлено в 20:44
Общество

Режим ЧС распространили на весь Хабаровский край из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка ввели на всей территории Хабаровского края.
Обновлено в 04:19
Общество

Сразу три кадровых перестановки произошли в администрации Новокузнецка

В понедельник, 5 августа, в администрации Новокузнецка состоялись три кадровых назначения.
Обновлено в 21:34
Космос

Второй полёт в космос состоялся 58 лет назад

Обновлено в 17:52
Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

Обновлено в 06:11
Политика

Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов

Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

Бритни Спирс провела с детьми выходные после лечения

Популярная американская певица Бритни Спирс рассказала о проведенных с сыновьями Шоном и Джейденом выходных.
Обновлено в 19:57
Происшествия

Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до 21

Менее чем через сутки - рано утром в воскресенье - в результате стрельбы в городе Дейтон в Огайо были убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие

Северная Корея снова провела ракетные пуски

Обновлено в 19:42
Политика

На Порошенко завели дело за выезд на Мальдивы по поддельным документам

Государственное бюро расследований Украины возбудило очередное уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 14:47
Технологии

Мобильное приложение «Такском-Файлер» поможет справиться с маркировкой

Вам поможет мобильное приложение «Такском-Файлер».
Обновлено в 06:57
Происшествия

Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии

Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии в связи с задымлением салона.
Обновлено в 15:01
Происшествия

Семью с маленьким ребенком убили на Кубани

Отмечается, что в правоохранительные органы обратился коллега погибшего, после того как его знакомый не вышел на работу.
Обновлено в 11:32
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
Технологии

В «Яндекс.Такси» планируют измерять усталость водителей

"Яндекс.Такси" совместно с компанией VisionLabs внедрит технологию мониторинга усталости водителей.
Обновлено в 04:55
Авто

Новый кроссовер DFM 580 поступил в продажу в России

Российские дилеры DFM начали продажи нового семиместного кроссовера DFM 580.
Обновлено в 02:33
Экономика

Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынке

В Центральном банке отметили, что данные клиентов тщательно защищены.
Обновлено в 19:40
Политика

В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Общество

Госслужащие попросили увеличить им командировочные

В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено в 15:00
Кино

Режиссером нового «Венома» станет Энди Серкис

Отмечается, что в новой части фильма одну из главных ролей снова сыграет Том Харди.
Обновлено в 20:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное