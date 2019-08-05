Футбол
«Динамо» объявило о переходе Теттеха в «Газишехир Газиантеп»Bobsoccer 15:38
Полузащитник перешел в "Динамо" январе 2018 года из польского "Леха" и сыграл за бело-голубых в 24 матчах, отличившись одним голом.
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