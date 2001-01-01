Футбол

«Динамо» объявило о переходе Самба Соу в «Ноттингем Форест»ProstoProSport 07:28

Московское «Динамо» объявило о продаже полузащитника клуба Самба Соу в английский «Ноттингем Форест».
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«Ноттингем Форест» презентовал Соу

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«Ноттингем Форест» презентовал Соу

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Самба Соу перешел из «Динамо» в «Ноттингем Форест»

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Хавбек московского «Динамо» перебирается в Англию

Bookmaker-ratings.ru06:42
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Общество

Приставы за полгода закрыли выезд из страны для 1 млн россиян

Число россиян, которым судебные приставы запретили выезд за границу, к 1 июля 2019 года составило 3,58 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
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Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири

"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
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Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири

Обновлено в 09:49
Армия и оружие

На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»

Как рассказали в ведомстве, манёвры продлятся до 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.
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Политика

Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Политика

Против Порошенко завели дело о хищениях в армии

На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило новое дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:08
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В Петербурге арестовали главного подозреваемого в убийстве активистки

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Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 1 августа

Обновлено 30 июля в 23:41
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Медведев поручил проверить версию о поджогах лесов Сибири

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, СК РФ и МВД проверить наличие связи между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
Обновлено в 02:27
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Общество

В Сибири вызовут искусственные дожди, чтобы потушить лесные пожары

Обновлено в 06:44
Футбол

Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» в ответном матче Лиги Европы

Обновлено в 02:34
Происшествия

Химфак СПбГУ эвакуировали после обнаружения баллонов с газом

Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали из-за обнаружения «бесхозных предметов неизвестного происхождения».
Обновлено в 10:08
Наука

Физики впервые сняли на видео, как вращается одиночная молекула

Обновлено 29 июля в 08:27
Интернет

Сеть «Газпромнефть» увеличила в 70 раз продажи топлива через мобильное приложение

Сеть АЗС "Газпромнефть" продала более 6,5 млн литров топлива через собственное мобильное приложение АЗС.GO, которое заработало в декабре 2018 г. С начала года по конец июля продажи выросли более чем в 70 раз, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:47
Политика

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Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Культура

Южноуральцы выиграли гранты на молодежном культурном форуме «Таврида»

Обновлено в 07:37
Гаджеты

Новые iPhone могут получить поддержку стилуса Apple Pencil

Речь идёт о поддержке фирменного стилуса Apple Pencil, который прежде был совместим только с iPad.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии

Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие

Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).
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AFP: умер пострадавший во время взрыва мэр столицы Сомали

Мэр столицы Сомали Могадишо Абдурахман Омар Осман, пострадавший в результате взрыва в здании местной администрации 24 июля, умер от полученных ранений.
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Технологии

Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады

"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
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Два новых ночных автобусных маршрута появятся в Москве

Обновлено в 06:18
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Эксклюзивный усиленный кабриолет «Гелендваген» выставлен на продажу

На продажу был выставлен эксклюзивный «Гелендваген».
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Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

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Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Алексиевич совершила каминг-аут

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Политика

Зеленский назначил бывшего игрока КВН главой Госуправления делами

Борзов ранее занимал должность врио главы Госуправления делами и заместителя руководителя ведомства. Эту должность он занимал с 2014 года.
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Общество

В Башкирии могут ввести налог на бездетность

Константин Толкачев, спикер Курултая РБ, обеспокоен проблемой, связанной со снижением рождаемости в Республике Башкортостан.
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