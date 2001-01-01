Московское «Динамо» объявило о продаже полузащитника клуба Самба Соу в английский «Ноттингем Форест».

«Динамо» объявило о переходе Самба Соу в «Ноттингем Форест»

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Политика Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2 Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.

Политика Против Порошенко завели дело о хищениях в армии На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило новое дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

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Происшествия Химфак СПбГУ эвакуировали после обнаружения баллонов с газом Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали из-за обнаружения «бесхозных предметов неизвестного происхождения».

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