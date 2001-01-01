Футбол

«Динамо» объявило о переходе Самба Соу в «Ноттингем Форест»ProstoProSport 07:28

Московское «Динамо» объявило о продаже полузащитника клуба Самба Соу в английский «Ноттингем Форест».
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«Динамо» объявило о переходе Самба Соу в «Ноттингем Форест»

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«Динамо» объявило о трансфере Соу в «Ноттингем Форест»

Бомбардир.ру07:14
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В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов.
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Американская фигуристка-одиночница Эшли Вагнер рассказала о том, как стала жертвой сексуальных домогательств в юном возрасте.
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В министерстве иностранных дел Финляндии выразили надежду, что после введения с 1 сентября новых требований к документам при подаче на финскую шенгенскую визу количество заявлений от россиян не уменьшится.
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С 1 августа текущего года российская компания «АвтоВАЗ» подняла рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
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Продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 56%

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В России запатентовано мультикалиберное модульное стрелковое оружие

Ранее «Профиль» писал, что в России создали новую систему управления стрелковым оружием.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 07:29
Политика

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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.
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Причина продажи столь яркого авто весьма прозаична – пополнение в семье, в связи с чем возникла необходимость в более практичной и вместительной машине.
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Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
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Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
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Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
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Интернет

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Сеть АЗС "Газпромнефть" продала более 6,5 млн литров топлива через собственное мобильное приложение АЗС.GO, которое заработало в декабре 2018 г. С начала года по конец июля продажи выросли более чем в 70 раз, говорится в сообщении компании.
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Армия и оружие

Турцию лишили истребителей F-35 из-за требований Израиля

Согласно информации, представленной израильским изданием «The Times of Israel», причиной, по которой Турцию лишили истребителей пятого поколения F-35, стало лоббирование данного вопроса израильской стороной.
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Финансы

Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС США

Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
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Происшествия

В Белом море пропала группа туристов из Петербурга

Группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
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Происшествия

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Шюррле провел первую тренировку в составе «Спартака»

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В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

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