Футбол
«Динамо» объявило о переходе Самба Соу в «Ноттингем Форест»ProstoProSport 07:28
Московское «Динамо» объявило о продаже полузащитника клуба Самба Соу в английский «Ноттингем Форест».
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Происшествия
Индийские врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов.
Обновлено в 08:46
Транспорт
Составлен рейтинг городов России с самыми плохими дорогами
Обновлено в 07:38
Политика
Роскомнадзор даст «зеркальный» ответ на действия против российских СМИ
Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Хоккей
Овечкин заявил, что может завершить карьеру в 2021 году
Обновлено в 08:51
Спорт
Фигуристка Эшли Вагнер рассказала о пережитом насилии
Американская фигуристка-одиночница Эшли Вагнер рассказала о том, как стала жертвой сексуальных домогательств в юном возрасте.
Обновлено в 08:48
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза
Обновлено в 08:53
Общество
Финляндия ужесточит требования к визам для россиян
В министерстве иностранных дел Финляндии выразили надежду, что после введения с 1 сентября новых требований к документам при подаче на финскую шенгенскую визу количество заявлений от россиян не уменьшится.
Обновлено в 07:23
Политика
В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»
31 июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против строительства «Северного потока-2».
Обновлено в 08:59
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada
С 1 августа текущего года российская компания «АвтоВАЗ» подняла рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Обновлено в 03:21
Авто
Продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 56%
Обновлено в 07:11
Технологии
В России запатентовано мультикалиберное модульное стрелковое оружие
Ранее «Профиль» писал, что в России создали новую систему управления стрелковым оружием.
Обновлено в 08:08
Политика
Порошенко назвал Гладковского своей кадровой ошибкой
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.
Обновлено в 04:52
Авто
Эксклюзивный кабриолет «Гелендваген» выставили на продажу
Причина продажи столь яркого авто весьма прозаична – пополнение в семье, в связи с чем возникла необходимость в более практичной и вместительной машине.
Обновлено в 06:04
Политика
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено 30 июля в 14:45
Интернет
Сеть «Газпромнефть» увеличила в 70 раз продажи топлива через мобильное приложение
Сеть АЗС "Газпромнефть" продала более 6,5 млн литров топлива через собственное мобильное приложение АЗС.GO, которое заработало в декабре 2018 г. С начала года по конец июля продажи выросли более чем в 70 раз, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Турцию лишили истребителей F-35 из-за требований Израиля
Согласно информации, представленной израильским изданием «The Times of Israel», причиной, по которой Турцию лишили истребителей пятого поколения F-35, стало лоббирование данного вопроса израильской стороной.
Обновлено в 04:39
Финансы
Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС США
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
В Белом море пропала группа туристов из Петербурга
Группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:02
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую русскую колбасу
Экспертный центр «Росконтроля» по итогам проведенного исследования назвал лучшую русскую колбасу.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Общество
Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу
Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Обновлено в 06:46
Футбол
Шюррле провел первую тренировку в составе «Спартака»
Обновлено в 09:04
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00