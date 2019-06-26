Футбол

«Динамо» объявило о переходе ШейдаеваSports.ru 09:40

Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев сменил клуб. 23-летний азербайджанец подписал контракт с «Динамо» сроком на один год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Динамо» объявило о переходе Шейдаева

Sport24.ru09:37

Шейдаев перешёл в московское «Динамо»

Metaratings10:10

«Динамо» объявило о переходе Шейдаева

Sports.ru09:40

Шейдаев стал игроком «Динамо»

Матч ТВ10:04

Шейдаев стал игроком «Динамо»

Спорт-Экспресс09:36

Сергей Паршивлюк переходит в «Динамо»

Все про Спорт рувчера в 15:10

Шейдаев пройдет медосмотр в «Динамо»

Soccer.ru30 июня в 16:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:10, Вашингтон
Политика

Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России

Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
Обновлено в 13:59
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Теннис

Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 12:55
Происшествия

В Ленобласти около озера обнаружили химическое вещество

Обновлено в 13:22
Политика

Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир

Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
Обновлено в 13:54
Общество

Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба

Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Происшествия

В Барселоне ограбили членов правящей семьи Катара

Номер членов правящей семьи Катара в отеле в Барселоне обокрали неизвестные. Об этом сообщила газета Vanguardia.
Обновлено в 11:21
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Политика

В Совете Европы подсчитали долги России

Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.
Обновлено в 11:34
Здоровье

Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой

Информация об увольнении начальника Рижского вокзала Москвы из-за машины Пугачевой на платформе не соответствует действительности.
Обновлено в 09:58
Политика

Лидеры ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты

Туск подчеркнул, что саммит ЕС согласовал кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета.
Обновлено в 13:19
Футбол

«Тоттенхэм» объявил о трансфере Ндомбеле

"Тоттенхэм" приобрел у "Лиона" полузащитника Танги Ндомбеле, информирует официальный сайт "шпор".
Обновлено в 12:43
Спорт

Екатеринбург примет Всемирную летнюю универсиаду в 2023 году

Обновлено в 12:54
Происшествия

В Боливии распространяется неизвестный смертельный вирус

Власти Боливии объявили о распространении в стране смертельно опасного вируса, который пока не удалось идентифицировать.
Обновлено в 10:47
Политика

Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено 30 июня в 13:29
Авто

«АвтоВАЗ» приостанавливает производство

Обновлено в 11:16
Армия и оружие

СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.
Обновлено в 11:33
Экономика

Медведев призвал чиновников активнее заниматься нацпроектами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал глав регионов «быстрее двигаться» в летний период для более эффективной реализации нацпроектов.
Обновлено в 08:17
Интернет

Microsoft заново анонсировала Windows 1985 года выпуска

Microsoft неожиданно опубликовала в своём твиттере тизерный ролик, посвящённый Windows 1.0 — системе 1985 года выпуска.
Обновлено в 12:07
Общество

Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

Еще два корабля НАТО вошли в Черное море и движутся к Одессе

Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto прошли Босфор, вошли в Черное море и идут в направлении Одессы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Жители Севастополя несут цветы к стеле Мурманска

Люди несут цветы к стеле «Мурманск» на аллее городов-героев, сообщается на сайте правительства Севастополя.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Авто

Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Гаджеты

Xiaomi официально представила новый смартфон CC9. Раскрыта цена

Обновлено в 11:25
Политика

Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники

Обновлено в 08:40
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Политика

Харьковских депутатов «повесили» у здания горсовета

Националисты установили виселицы у здания горсовета Харькова и повесили на них чучела местных депутатов.
Обновлено в 08:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рамиль Теймурович Шейдаев
Азербайджанский футболист
Азербайджанский и российский футболист, нападающий клуба «Крылья Советов» и сборной Азербайджана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное