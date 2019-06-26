Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев сменил клуб. 23-летний азербайджанец подписал контракт с «Динамо» сроком на один год.

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