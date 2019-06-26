Футбол
«Динамо» объявило о переходе ШейдаеваSports.ru 09:40
Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев сменил клуб. 23-летний азербайджанец подписал контракт с «Динамо» сроком на один год.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:10, Вашингтон
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Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России
Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
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В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
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Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
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В Ленобласти около озера обнаружили химическое вещество
Обновлено в 13:22
Политика
Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир
Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
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Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
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В Барселоне ограбили членов правящей семьи Катара
Номер членов правящей семьи Катара в отеле в Барселоне обокрали неизвестные. Об этом сообщила газета Vanguardia.
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Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
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Политика
В Совете Европы подсчитали долги России
Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.
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Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
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Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой
Информация об увольнении начальника Рижского вокзала Москвы из-за машины Пугачевой на платформе не соответствует действительности.
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Лидеры ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты
Туск подчеркнул, что саммит ЕС согласовал кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета.
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Футбол
«Тоттенхэм» объявил о трансфере Ндомбеле
"Тоттенхэм" приобрел у "Лиона" полузащитника Танги Ндомбеле, информирует официальный сайт "шпор".
Обновлено в 12:43
Спорт
Екатеринбург примет Всемирную летнюю универсиаду в 2023 году
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Боливии распространяется неизвестный смертельный вирус
Власти Боливии объявили о распространении в стране смертельно опасного вируса, который пока не удалось идентифицировать.
Обновлено в 10:47
Политика
Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено 30 июня в 13:29
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«АвтоВАЗ» приостанавливает производство
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Армия и оружие
СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.
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Экономика
Медведев призвал чиновников активнее заниматься нацпроектами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал глав регионов «быстрее двигаться» в летний период для более эффективной реализации нацпроектов.
Обновлено в 08:17
Интернет
Microsoft заново анонсировала Windows 1985 года выпуска
Microsoft неожиданно опубликовала в своём твиттере тизерный ролик, посвящённый Windows 1.0 — системе 1985 года выпуска.
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Общество
Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
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Армия и оружие
Еще два корабля НАТО вошли в Черное море и движутся к Одессе
Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto прошли Босфор, вошли в Черное море и идут в направлении Одессы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.
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Жители Севастополя несут цветы к стеле Мурманска
Люди несут цветы к стеле «Мурманск» на аллее городов-героев, сообщается на сайте правительства Севастополя.
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Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
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Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
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Авто
Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
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Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
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Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
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Политика
Харьковских депутатов «повесили» у здания горсовета
Националисты установили виселицы у здания горсовета Харькова и повесили на них чучела местных депутатов.
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