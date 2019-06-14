Футбол

«Динамо» объявило о переходе Калинина из «Рубина»Спорт-Экспресс 11:10

Защитник "Рубина" Игорь Калинин продолжит карьеру в "Динамо" .
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Состав московского «Динамо» пополнил защитник «Рубина»

Советский спорт11:34

Орещук: «Калинин — молодой перспективный футболист, это удачная сделка для „Динамо“»

Sport24.ru12:11

Калинин: очень рад оказаться в таком прославленном клубе, как «Динамо»

Чемпионат13:04

«Динамо» заплатило «Рубину» 500 тысяч евро за Калинина

Sports.ru16:04

Новичок «Динамо» Калинин: «Сделаю все, чтобы помочь команде»

ProstoProSport12:49

Калинин перешел из «Рубина» в «Динамо»

Матч ТВ11:21

Калинин обошелся «Динамо» в 500 тысяч евро

Спорт-Экспресс13:08
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Политика

Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну

По одним данным, самолет Плахотнюка вылетел в Стамбул, по другим — в Одессу. Еще два самолета вылетели в Москву и в Киев.
Обновлено в 19:20
Спорт

Отстраненный тренер работал на сборе легкоатлетов в Киргизии

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило тот факт, что на сборах легкоатлетов работал тренер, пожизненно отстраненный, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:37
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Обновлено в 01:00
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Технологии

CNBC: экспериментальный самолет Stratolaunch продается за $400 млн

Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc, созданный для воздушного старта ракет-носителей, выставлен на продажу за $400 млн.
Обновлено в 17:53
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»

В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Политика

Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.
Обновлено вчера в 07:29
Футбол

Суарес: после вылета от «Ливерпуля» мне хотелось исчезнуть

Обновлено в 16:29
Политика

Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына

В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Новые корпуса военного института открыли в Ленобласти

В Ленобласти состоялось открытие новых и модернизированных учебных корпусов автодрома Военного института Военной академии МТО им. А.В. Хрулева.
Обновлено в 16:38
Политика

Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 17:57
Политика

Глава МИД Мексики: Торговая война с США ввергла бы страну в кризис

Возможная торговая война с США могла бы обернуться для Мексики настоящим кризисом.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие

Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры

Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.
Обновлено в 17:30
Религия

Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?

Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.
Обновлено в 17:28
Здоровье

Верхнемамонцы смогут сдать кровь 19 июня

Акция добровольной сдачи крови «Спаси хотя бы одну жизнь» пройдет в Верхнем Мамоне в среду, 19 июня.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Общество

В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях

Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины».
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Происшествия

В Центре Москвы полиция проводит профилактический рейд

Источник в столичных правоохранительных органах сообщил, что в пятницу, 14 июня, вечером на расположенной в центре Москвы Хохловской площади сотрудники полиции в рамках проведения профилактического рейда задержали несколько человек.
Обновлено в 17:05
Путешествия

Экотуризм становится популярным во всем мире

Основная проблема заключается в том, что многие путешественники не знают, каким образом они могут сделать свой вклад.
Обновлено в 06:23
Политика

В Албании демонстранты напали на кортеж премьера

Толпа демонстрантов преградила путь кортежу премьера и лидера правящей Социалистической партии (СП) Албании Эди Рамы в городе Либрадж на востоке страны.
Обновлено в 11:35
Политика

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Президент России Владимир Путин с уважением относится к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 14 июня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 17:00
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес

Синди Кроуфорд объяснила, почему продолжает сниматься обнаженной

Обновлено в 13:36
Космос

Глава НАСА подсчитал расходы на освоение Луны

Руководитель Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) Джим Брайденстайн заявил, что лунная программа ведомства требует финансирования в размере 20-30 миллиардов долларов.
Обновлено в 19:23
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Игорь Калинин
Российский футболист
Российский, ранее украинский футболист, защитник клуба «Рубин». В 2014 году получил российский паспорт.
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