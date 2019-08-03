Футбол
«Динамо» не сумело обыграть «Спартак», несмотря на удаление ПонсеMetaratings вчера в 13:51
Александр Ташаев
|10′
Аяз Гулиев
|32′
Эсекиэль Понсе
|35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
|46′
|57′
Артур Юсупов
|60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
|64′
|67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
|74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
|85′
Тони Шуньич
|89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
|90′+4′
Александр Максименко
|90′+5′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
7
Гулиев
20
Шюррле
47
Зобнин
9
Мирзов
19
Понсе
1
Шунин
17
Паршивлюк
44
Шуньич
4
Рыков
34
Рауш
9
Н`Жи
5
Тетте
8
Панченко
77
Каборе
22
Жоаозиньо
20
Грулев
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
В московском дерби четвертого тура между «Спартаком» и «Динамо» команды не сумели забить ни одного гола. Главным событием встречи стало удаление форварда «красно-белых» Эсекиэль Понсе. На 34-й минуте аргентинец пытался в прыжке дотянуться до мяча в штрафной площади динамовцев.
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Экс-арбитр ФИФА сообщил, сколько матчей может пропустить Понсе за удар ногой Шунина в живот
Sportbox.RUвчера в 13:12
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