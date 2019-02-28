Футбол
«Динамо» не разрешили сыграть со «Спартаком» на обновленном стадионеМосковский Комсомолец вчера в 07:14
Напомним, что игра со «Спартаком» должна была стать матчем открытия обновленной арены. Реконструкция спортивного объекта была завершена в конце 2018 года.
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