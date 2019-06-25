Футбол
«Динамо» не может вылететь на сбор из-за технических сбоев самолетаРИА Новости 03:48
Московское "Динамо" не может вылететь из аэропорта Шереметьево на сбор в Австрию из-за технических неполадок с самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба. "Динамо" во вторник должно было вылететь в Вену на предсезонный сбор.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:22, Вашингтон
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