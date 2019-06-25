Футбол
«Динамо» не может вылететь на сбор из-за технических сбоев самолетаРИА Новости 03:48
Московское "Динамо" не может вылететь из аэропорта Шереметьево на сбор в Австрию из-за технических неполадок с самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба. "Динамо" во вторник должно было вылететь в Вену на предсезонный сбор.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:13, Вашингтон
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова ответила на слухи о новом замужестве
Обновлено в 07:36
Политика
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров уходит в отставку
Обновлено вчера в 12:35
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник оспорили полномочия российской делегации в организации.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской
Актер и режиссер Михаил Ефремов рассказал о причине смерти своей матери, народной артистки России, профессора и режиссера Аллы Покровской.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Украинские силовики покидают линию соприкосновения в ЛНР
Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские военнослужащие покинули позиции у линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой.
Обновлено в 11:56
Футбол
Медведев рассказал, проведёт ли Анюков прощальный матч
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Медведев прокомментировал назначение на пост помощника главного тренера экс-защитника Александра Анюкова.
Обновлено в 11:25
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Политика
Чехия не нашла загрязненную нефть в южном участке «Дружбы»
В понедельник, 24 июня, вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что на южном участке нефтепровода «Дружба» на границе со Словакией зафиксирован очередной повышенный уровень хлорорганики.
Обновлено в 10:28
Общество
Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей
Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:32
Политика
В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Авто
BMW представила концептуальный суперкар Vision M Next
Компания BMW представила на конференции BMW NextGen в Мюнхене гибридный концепт-кар Vision M Next.
Обновлено в 04:59
Политика
В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев
В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Космос
При спуске «Союза» с орбиты произошла нештатная ситуация
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Стал известен райдер Аллы Пугачевой
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о райдере артистки. Об этом сообщает StarHit во вторник, 25 июня.
Обновлено в 10:22
Происшествия
На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва
Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.
Обновлено в 10:39
Футбол
Хорватский футболист Шарлия отправился с ЦСКА на сбор в Австрию
Защитник хорватского футбольного клуба "Славен Белупо" Звонимир Шарлия отправился вместе с московским ЦСКА на сбор в Австрию.
Обновлено в 11:11
Спорт
IBU продолжает рассмотрение допинговых дел Слепцовой и Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) продолжает процесс рассмотрения дел Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.
Обновлено в 10:49
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Политика
Путин обсудил с Лукашенко вопросы двустороннего сотрудничества
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по телефону вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящие контакты на высшем уровне, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:54
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Общество
В Сети появилось видео отправления корабля «Полтава» в Кронштадт
В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как из яхт-клуба Санкт-Петербурга в сторону Кронштадта отплыл воссозданный корабль «Полтава» — точная копия исторического парусника.
Обновлено в 07:42
Политика
Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.
Обновлено в 12:00
Политика
МИД Франции осудил нападение на силовиков в Чечне
Министерство иностранных дел Франции заявило, что Париж осуждает нападение на полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном, произошедшее 23 июня.
Обновлено в 11:09
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40