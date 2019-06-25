Футбол
«Динамо» не может вылететь на сбор из-за технических сбоев самолетаРИА Новости 03:48
Московское "Динамо" не может вылететь из аэропорта Шереметьево на сбор в Австрию из-за технических неполадок с самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба. "Динамо" во вторник должно было вылететь в Вену на предсезонный сбор.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
Политика
Зеленский отреагировал на возвращение России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил делегацию страны в Парламентской асссамблее Совета Европы (ПАСЕ) за то, что она мужественно боролась до конца при попытке не допустить восстановления полномочий России.
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Экономика
Российским чиновникам поднимут оклады и пенсии
Оклады российских чиновников вырастут. Это один из основных пунктов реформы государственной гражданской службы.
Обновлено в 01:25
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками
Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Аршавин в день развода был замечен с девушкой в ресторане
В понедельник, 24 июня, прошло судебное заседание по бракоразводному процессу известного футболиста Андрея Аршавина и его супруги Алисы.
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ЖКХ
Беглов объяснил снижение роста некоторых тарифов ЖКХ
Темпы роста некоторых тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Санкт-Петербурге удалось снизить благодаря устранению бесхозяйственности.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В поезде из Анапы в Екатеринбург отравились дети
Обновлено в 05:05
Общество
На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре
В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Общество
Росреестр изменил данные о владельце особняка подполковника ФСБ, якобы инициировавшего дело Голунова
Рыночная стоимость каждого особняка, по данным "Новой газеты", оценивается в 65 – 70 млн руб. О деле Ивана Голунова — в публикации "Ъ" "Дело закрыто, вопросы остались".
Обновлено в 06:02
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
На Кубе появились крылатые ракеты «Калибр»
Фрегат оснащен крылатыми ракетами «Калибр» (16 единиц).
Обновлено вчера в 06:28
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике
Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram. У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Boeing разместила непоставленные самолеты на парковке для машин
Обновлено вчера в 23:19
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Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в телеэфире сказала, что "Горе от ума" написал Александр Радищев.
Обновлено в 04:03
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Баскетбол
Адетокунбо стал MVP регулярного сезона в НБА
Баскетболист Яннис Адетокунбо, выступающий в составе клуба «Милуоки Бакс», признан наиболее ценным игроком регулярного сезона в НБА.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Взрывы на военном складе в Казахстане унесли жизни двух человек
Жертвами взрывов боеприпасов на военном складе на юге Казахстана стали два человека.
Обновлено в 01:54
Политика
Мэром Липецка стала Евгения Уваркина
Конкурировавшая с Евгенией Уваркиной замглавы Добровского района Татьяна Трубачева заявила, что главными проблемами современного Липецка она считает демографию и отток молодежи.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
Обновлено вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца
Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Энергетика
В Белоруссии назвали причину загрязнения нефтепровода «Дружба»
В Белоруссии заявили, что загрязнение польского участка нефтепровода "Дружба" 19 июня могло быть вызвано автоматическим выключением системы раскачки дренажных емкостей нефтеперекачивающей станции "Кобрин" в стране.
Обновлено в 04:53
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", когда россиян ожидают самые жарки дни лета.
Обновлено в 01:45
Гаджеты
Опубликован первый образец снимка 64-мегапиксельной камерой смартфона
Обновлено вчера в 11:49
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей
Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Политика
Сегодня истекает срок, отведенный России на освобождение украинских моряков
Сегодня истекает срок, отведенный России на освобождение украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 06:00