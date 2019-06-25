«Динамо» не может вылететь на сбор из-за технических сбоев самолетаРИА Новости 03:48

Московское "Динамо" не может вылететь из аэропорта Шереметьево на сбор в Австрию из-за технических неполадок с самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба. "Динамо" во вторник должно было вылететь в Вену на предсезонный сбор.

«Динамо» не может вылететь на сбор из-за технических сбоев самолета

Политика Зеленский отреагировал на возвращение России в ПАСЕ Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил делегацию страны в Парламентской асссамблее Совета Европы (ПАСЕ) за то, что она мужественно боролась до конца при попытке не допустить восстановления полномочий России.

Экономика Российским чиновникам поднимут оклады и пенсии Оклады российских чиновников вырастут. Это один из основных пунктов реформы государственной гражданской службы.

Недвижимость Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.

Экономика На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Космос SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Шоу-бизнес Аршавин в день развода был замечен с девушкой в ресторане В понедельник, 24 июня, прошло судебное заседание по бракоразводному процессу известного футболиста Андрея Аршавина и его супруги Алисы.

ЖКХ Беглов объяснил снижение роста некоторых тарифов ЖКХ Темпы роста некоторых тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Санкт-Петербурге удалось снизить благодаря устранению бесхозяйственности.

Общество На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Общество Росреестр изменил данные о владельце особняка подполковника ФСБ, якобы инициировавшего дело Голунова Рыночная стоимость каждого особняка, по данным "Новой газеты", оценивается в 65 – 70 млн руб. О деле Ивана Голунова — в публикации "Ъ" "Дело закрыто, вопросы остались".

Политика Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.

Происшествия DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram. У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети.

Общество Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в телеэфире сказала, что "Горе от ума" написал Александр Радищев.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Баскетбол Адетокунбо стал MVP регулярного сезона в НБА Баскетболист Яннис Адетокунбо, выступающий в составе клуба «Милуоки Бакс», признан наиболее ценным игроком регулярного сезона в НБА.

Происшествия Взрывы на военном складе в Казахстане унесли жизни двух человек Жертвами взрывов боеприпасов на военном складе на юге Казахстана стали два человека.

Политика Мэром Липецка стала Евгения Уваркина Конкурировавшая с Евгенией Уваркиной замглавы Добровского района Татьяна Трубачева заявила, что главными проблемами современного Липецка она считает демографию и отток молодежи.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти 27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.

Энергетика В Белоруссии назвали причину загрязнения нефтепровода «Дружба» В Белоруссии заявили, что загрязнение польского участка нефтепровода "Дружба" 19 июня могло быть вызвано автоматическим выключением системы раскачки дренажных емкостей нефтеперекачивающей станции "Кобрин" в стране.

Общество Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", когда россиян ожидают самые жарки дни лета.

Экономика Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.

Общество Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.