Футбол

«Динамо» не может вылететь на сбор из-за технических сбоев самолетаРИА Новости 03:48

Московское "Динамо" не может вылететь из аэропорта Шереметьево на сбор в Австрию из-за технических неполадок с самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба. "Динамо" во вторник должно было вылететь в Вену на предсезонный сбор.
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«Динамо» не может вылететь на сбор из-за технических сбоев самолета

РИА Новости03:48

«Динамо» не смогло вылететь на тренировочный сбор из-за поломки самолёта

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«Динамо» вылетело на сбор в Австрию после долгой задержки рейса

Спорт-Экспресс05:30

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«Динамо» не может вылететь на сборы из-за технической неисправности самолёта

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СМИ: «Динамо» не может вылететь в Австрию из-за неисправности самолета

Матч ТВ03:46
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