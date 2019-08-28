Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Динамо» находится в шаге от приобретения форварда «Палмейраса» Борхи
Нападающий «Палмейраса» Мигель Борха может продолжить карьеру в России. Активный интерес к 26-летнему футболисту проявляет московское «Динамо». По информации издания «Чемпионат», бело-голубые уже близки к приобретению колумбийца.
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Как стало известно «Чемпионату», «Динамо» близко к приобретению колумбийского нападающего «Палмейраса» Мигеля Борхи. Борха выступает в составе бразильского «Палмейраса» с 2017 года.Чемпионат10:37
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