Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Динамо» находится в шаге от приобретения форварда «Палмейраса» Борхи

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Нападающий «Палмейраса» Мигель Борха может продолжить карьеру в России. Активный интерес к 26-летнему футболисту проявляет московское «Динамо». По информации издания «Чемпионат», бело-голубые уже близки к приобретению колумбийца.
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