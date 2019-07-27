Футбол
«Динамо» нацелилось на нападающего дортмундской «Боруссии»Lenta.ru 17:14
В июле сообщалось, что еще один футболист «Боруссии» Андре Шюррле также может продолжить карьеру в чемпионате России. Претендентами на игрока назывались столичные «Спартак» и «Локомотив». Филипп выступает за «Боруссию» с 2017 года.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:43, Вашингтон
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Ротор — Химки 1:1
Обновлено в 12:52
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В Волгоградской области развивается отрасль аддитивного производства
Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, отрасль аддитивного производства успешно развивается и занимает новые сегменты рынка за счет производства деталей с уникальными микроструктурами.
Обновлено в 07:06
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Миша Романова: «Группа „ВИА Гра“ – это театр»
Обновлено в 19:00
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Новосибирский театр оперы и балета после почти 40-летнего перерыва выступит на исторической сцене Большого театра (ГАБТ) с гастролями, которые пройдут с 29 июля по 10 августа, сообщили в пресс-службе НОВАТа.
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В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
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Серийный убийца-педофил задержан в Румынии
Серийный убийца-педофил задержан в Румынии 57-летнего автомеханика Георге Динкэ сравнивают с одним из самых известных маньяков - Тедом Банди.
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Автоспорт
Двое гонщиков Alfa Romeo оштрафованы по итогам Гран-при Германии
Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.
Обновлено в 16:09
Здоровье
Эксперты назвали 5 устаревших и неэффективных лекарств
Эксперты рассказали о пяти лекарствах, которые устарели в производстве и не оказывают эффективной помощи.
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Политика
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Обновлено 26 июля в 05:14
Авто
УАЗ вспомнил о десятиместном внедорожнике на базе УАЗ-3151
Ульяновский автомобильный завод в очередной раз напомнил об одной из старых моделей - десятиместном внедорожнике для военных на базе УАЗ-3151.
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Футбол
Эмери подтвердил, что «Арсенал» хочет приобрести Пепе
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери ответил на вопрос о возможном переходе форварда "Лилля" Николя Пепе.
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Обновлено вчера в 06:15
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено вчера в 11:26
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад России
В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России.
Обновлено в 07:51