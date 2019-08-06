Футбол
«Динамо» может усилиться полузащитником сборной ТунисаМатч ТВ 11:16
Полузащитник «Дижона» Наим Слити может перейти в «Динамо». По информации источника, московский клуб проявляет интерес к 27-летнему футболисту, однако пока не сделал конкретного предложения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Мальчик из Тулуна смастерил для Путина тигрёнка
Мальчик рассказал президенту, что смастерил для него подарок — тигрёнка.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
ЛНР назвала «ярым русофобом» назначенного Зеленским нового главу войск
Как заявил представитель управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко, новый командующий Кравченко известен "как ярый русофоб и сподвижник движения украинских националистов".
Обновлено в 08:42
Политика
Коломойский рассказал, как Зеленский решился стать президентом Украины
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский решился стать главой государства.
Обновлено в 10:30
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Политика
Трамп ввел санкции против активов властей Венесуэлы в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, подразумевающих блокировку активов правительства страны, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
Скелет человека нашли в канализации детского сада в Москве
В канализационном коллекторе в детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет.
Обновлено в 10:56
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири
Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири - таким образом злоумышленники пытались скрыть незаконную вырубку деревьев.
Обновлено в 10:08
Политика
Генпрокуратура Украины ищет «воров» в окружении Порошенко
Генпрокуратура Украины уличила их в пособничестве в завладении суммой примерно в $6 млн, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, его выступление доступно на YouTube-канале ведомства.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Из-за сильного ветра в Перми повалены десятки деревьев
По данным администрации города, к 15:00 поступило 32 сообщения о поваленных деревьях.
Обновлено в 08:43
Космос
Космический грузовик Cygnus отстыковался от МКС
Грузовой космический корабль Cygnus возвращается на Землю после доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 12:53
Политика
Украина нашла альтернативу российскому топливу
На Украине нашли способ компенсировать дефицит российского дизельного топлива.
Обновлено в 12:50
Здоровье
На Филиппинах разразилась эпидемия лихорадки Денге
Министерство здравоохранения Филиппин объявило о наличии в стране эпидемии лихорадки Денге.
Обновлено в 11:25
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Сергею Митрохину вновь отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Решение приняла окружная комиссия по 43-му избирательному округу, - передает ТАСС. представитель "Яблока" был единственным из независимых кандидатов, чью жалобу на отказ в регистрации удовлетворил Мосгоризбирком.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Происшествия
В дом Михаила Круга в Твери привезли подозреваемого в его убийстве
Как рассказала журналистам сестра шансонье Ольга Медведева, в доме проводился следственный эксперимент с подозреваемым.
Обновлено в 12:36
Футбол
Сергей Родионов вернулся на пост президента академии «Спартака»
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов вернулся на должность президента клубной академии имени Фёдора Черенкова.
Обновлено в 10:39
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Происшествия
СК подтвердил гибель человека в результате взрывов под Ачинском
По факту пожара СК возбудило уголовное дело. Напомним, пожар на складе начался днём 5 августа.
Обновлено в 11:43
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Футбол
«Порту» сыграет против «Краснодара» без главного тренера
Футбольный клуб "Порту" проведет ближайший матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против российского "Краснодара" без своего главного тренера Сержиу Консейсау.
Обновлено в 02:47
Авто
Российский автомобильный рынок продолжил падение третий месяц подряд
Самыми продаваемыми автомобилями в России стала продукция «АвтоВАЗа», дилеры которого реализовали в июле 29 486 автомобилей Lada, что соответствует уровню прошлого года.
Обновлено в 06:15
Общество
На Украине рассказали о тонущем в наркотиках городе
Мэр украинского Харькова Геннадий Кернес пожаловался, что местная полиция не справляется с проблемой наркотрафика в городе, который в прямом смысле утопает в наркотиках.
Обновлено в 12:51
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Игры
Игра Journey неожиданно вышла на iOS
Игра Journey, разработанная студией Thatgamecompany, вышла в начале июня.
Обновлено в 06:35
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33