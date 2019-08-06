Футбол

«Динамо» может усилиться полузащитником сборной ТунисаМатч ТВ 11:16

Полузащитник «Дижона» Наим Слити может перейти в «Динамо». По информации источника, московский клуб проявляет интерес к 27-летнему футболисту, однако пока не сделал конкретного предложения.
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«Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса Слити

Sport24.ru10:58

«Динамо» может усилиться полузащитником сборной Туниса

Матч ТВ11:16

Источник: «Динамо» может купить хавбека сборной Туниса

Спорт-Экспресс09:40

«Динамо» интересуется хавбеком «Дижона» Слити

Sports.ru10:51

Источник: «Динамо» заинтересовано в услугах полузащитника сборной Туниса

Чемпионат10:31

«Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса

Евро-футбол.ру10:27

СМИ: Московское «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса

Советский спорт11:15
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