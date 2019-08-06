Полузащитник «Дижона» Наим Слити может перейти в «Динамо». По информации источника, московский клуб проявляет интерес к 27-летнему футболисту, однако пока не сделал конкретного предложения.

Происшествия Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля.

Шоу-бизнес Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Политика Генпрокуратура Украины ищет «воров» в окружении Порошенко На Украине под подозрением оказались бывший замглавы администрации экс-президента страны Петра Порошенко Борис Филатов и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Политика Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.

Политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в регистрации Любови Соболь Рабочая группа Центризбиркома РФ рекомендовала отказать в регистрации кандидатом депутаты Мосгордумы юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь (43-й округ).

Политика В США заявили, что будут использовать все методы для свержения Мадуро США будут использовать все методы, чтобы положить конец правлению президента Николаса Мадуро в Венесуэле, заявили в Белом доме.

Политика В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.

Политика Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».

Политика Коломойский назвал имена главных кандидатов на пост премьера Украины Украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал имена тех, кто, по его мнению, является главными кандидатами на пост главы правительства страны.

Недвижимость Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков.

Футбол Мостовой считает «Порту» фаворитом в противостоянии с «Краснодаром» Знаменитый российский футболист, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов между российским «Краснодаром» и португальским «Порту».

Здоровье 7 низкокалорийных сладостей, которые можно есть даже худеющим Специалисты рассказали о тех видах сладкого, которые можно есть даже худеющим, изданию «Экспресс-газета».

Политика Пушков оценил заявления генсека НАТО о Крыме Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.

Происшествия Пострадавшего в аварии с микроавтобусом ребенка доставят в Рязань В Рязань из сасовской больницы доставят 12-летнего подростка, пострадавшего в аварии, которая произошла рано утром 6 августа.

Политика Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил генсеку Организации Антониу Гутеррешу письмо, в котором попросил его предпринять меры в связи с санкциями США против главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа.

Экономика S&P оценило влияние новых санкций США на кредитоспособность России Рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что новые американские санкции против России не окажут непосредственного влияния на кредитоспособность РФ, однако констатирует сохранение рисков введения более жестких санкций.

Наука Атомы кремния помогли ученым ускорить квантовый компьютер в 200 раз Учёные из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) создали самый быстрый в мире логический механизм для обеспечения работы квантового компьютера.

Кино Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль Министр культуры РФ Владимир Мединский встретился во вторник вечером с американским режиссером Квентином Тарантино и показал ему Кремль, сообщается в Instagram российского министра.

Происшествия Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.

Теннис Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.

Авто АвтоВАЗ вспомнил о Lada C-Cross — конкуренте Renault Duster Кроссоверообразный хэтчбек Lada C-Cross базировался на той же модульной архитектуре, что и Renault Megane.

Футбол Болельщики признали Джикию лучшим игроком «Спартака» в июле Футболист «Спартака» Георгий Джикия признан лучим игроком команды в июле по версии болельщиков.