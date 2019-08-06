Футбол
«Динамо» может усилиться полузащитником сборной ТунисаSportbox.RU 11:16
Полузащитник «Дижона» Наим Слити может перейти в «Динамо». По информации источника, московский клуб проявляет интерес к 27-летнему футболисту, однако пока не сделал конкретного предложения.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 14:38, Вашингтон
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