«Динамо» может расстаться с Константином РаушемNews.ru 10:32

Московское «Динамо» может расстаться с полузащитником команды Константином Раушем. Как сообщает корреспондент News.ru, тренерский штаб не устраивает отношение игрока к делу, а также его работа на тренировках.

«Динамо» может расстаться с Константином Раушем

Наука Ученые: Наличие цели в жизни снижает риск ранней смерти В результате эксперты смогли найти связь между наличием цели в жизни и риском ранней смерти.

Происшествия Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.

Футбол Тренер «Анжи» Адиев рассказал, как ответил Керимов на просьбу поддержать клуб Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что бывший владелец клуба Сулейман Керимов считает, что команда из Махачкалы никому не нужна.

Шоу-бизнес Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Политика Пучдемона избрали в Европарламент В Европарламент прошел Ориол Жункерас, которому предъявлены обвинения в организации восстания в связи с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года и дальнейшим провозглашением независимости региональным парламентом.

Политика В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты В Сети появился обзор наушников OnePlus Bullets Wireless 2 Еще одним достойным моментом эксперты называют высокое качество звука в OnePlus Bullets Wireless 2. Гарнитура имеет емкую батарею, поэтому сохраняет работоспособность в течение длительного времени.

Музыка Победителями «Голос. Дети» объявлены все финалисты Гендиректор заявил, что в этой ситуации они не могут проводить повторное голосование, и объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову.

Армия и оружие Ограниченно негоден: Минобороны готово ужесточить правила призыва Предложенные Минобороны поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» (имеются в распоряжении «Известий») позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали.

Происшествия Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков Сын бывшего члена российского Совфеда Амира Галлямова Тимур во время наезда на инспектора ДПС находился в состоянии наркотического опьянения.

Здоровье Дома ограниченных возможностей: как калечат детей в интернатах В Москву за помощью Сегодня в России действуют 109 детских домов-интернатов.

Происшествия Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области В Новосибирской области после тушения пожара в жилом доме были обнаружены тела троих детей. Об этом сообщает СУСК по региону.

Армия и оружие В Польше начинают бороться уже с памятниками польским воинам «Власти Польши признали, что эти формирования (Войско Польское — ред.) были созданы для жизни под советским правительством, и только под польским названием, нельзя отделить политический аспект их использования Сталиным от декларируемого понимания, что речь идёт о судьбах рядовых солдат», — передаёт слова активистки газета wyborcza.pl.

Общество Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.

Футбол Завершился чемпионат России по футболу Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.

Экономика В Auchan зачастили арендодатели АО «ТВК "Авиапарк"» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском о взыскании с ООО «Ашан» (российская «дочка» Auchan) более 110 млн руб. на прошлой неделе.

Футбол «Зенит» показал видео с чемпионского парада Петербургский «Зенит» в Twitter опубликовал видео с парада, посвященного завоеванию чемпионского титула по итогам сезона-2018/19.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.

Экономика В Москве резко подорожали полисы ОСАГО На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.

Экономика Минпромторг сократит количество ценников в магазинах Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Политика Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.