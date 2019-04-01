«Динамо» может провести один из матчей этого сезона на «ВТБ Арене»Спорт-Экспресс 06:48

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 21-го тура чемпионата России ответил на вопрос о том, проведет ли "Динамо" один из матчей этого сезона на стадионе на Ленинградском проспекте.

«Динамо» может провести один из матчей этого сезона на «ВТБ Арене»

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