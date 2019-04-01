Футбол
«Динамо» может провести один из матчей этого сезона на «ВТБ Арене»Спорт-Экспресс 06:48
Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 21-го тура чемпионата России ответил на вопрос о том, проведет ли "Динамо" один из матчей этого сезона на стадионе на Ленинградском проспекте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Происшествия
В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске
Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Политика
Бывший глава ВЭБа стал гендиректором «Росгеологии»
Бывший глава ВЭБа Сергей Горьков назначен генеральным директором "Росгеологии", в понедельник он был представлен работникам ведомства, передает "Интерфакс".
Обновлено в 09:33
Политика
Зеленский лидирует на выборах президента Украины
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
При ремонте дома в историческом центре Петербурга обнаружили снаряд
Снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны обнаружили в понедельник в жилом доме по улице Бармалеева в Петроградском районе Петербурга, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Москве нашли брошенного в квартире ребенка
В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве полицейские нашли девятилетнего мальчика в тяжелом состоянии, оставленного матерью, сообщила пресс-служба столичного ГСУСК России.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В США при крушении вертолета погибли два пилота корпуса морской пехоты
Обновлено вчера в 18:15
Экономика
Globaltrans выплатит 16,5 млрд рублей дивидендов за 2018 год
Чистая прибыль компании за прошлый год увеличилась на 42%, до 19,6 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 28%, до 33,1 млрд руб.
Обновлено в 03:02
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.
Обновлено в 08:16
Общество
Ярмарки выходного дня начнут работать 5 апреля
Обновлено в 05:20
Авто
На долю дизельных легковых машин приходится 5% автопарка РФ
Обновлено в 06:13
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили популярного рэпера Nipsey Hussle
В больнице Лос-Анджелеса скончался популярный рэпер Nipsey Hussle (настоящее имя — Эрмиесс Джозеф Асхедом), он был туда доставлен после стрельбы, которая произошла возле одного из магазинов одежды.
Обновлено в 04:14
Авто
Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta
Инсайдеры предоставили вниманию информацию, что компания Mitsubishi Motors занялась разработкой нового бюджетного автомобиля на основе российского седана Lada Vesta.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Найдены тела всех погибших в авиакатастрофе с совладельцем S7
Предположительно на борту частного бизнес-джет Epic-LT находились акционер S7 Airlines Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Петербургский Главк полиции проверяет инспекция из Москвы
Как сообщил 78.ru источник, документы и работу регионального Главка будут проверять 43 сотрудника МВД России.
Обновлено в 06:29
Общество
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Политика
Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России
Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
Обновлено в 03:39
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Общество
Рынска возглавила «Рейтинг травли» медиаперсон
Обновлено в 06:59
Политика
Дюмин выразил соболезнование в связи с кончиной Макаровца
Обновлено вчера в 13:28
Спорт
Адвокат: «Новосельцеву должно быть стыдно прятаться в кустах от беременной жены»
Екатерина Гордон, адвокат Катерины Новосельцевой (Кейру), рассказала о предстоящем судебном разбирательстве между футболистом «Ростова» Иваном Новосельцевым и его женой.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
В России провели необычный летный эксперимент с истребителем Су-30
Как отмечается, в ходе мероприятия эксперты провели замеры уровня звукового удара от работы авиационных двигателей Су-30 внутри и снаружи сооружений, расположенных рядом с измерительным пунктом.
Обновлено в 07:50
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Политика
МИД РФ не исключает предвыборных провокаций Киева в Донбассе
Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин допускает, что в предвыборных целях украинская сторона может попытаться организовать очередные вооруженные провокации на юго-востоке страны.
Обновлено в 09:49
Авто
Рассекречена начальная версия нового BMW 1 Series
В качестве базового двигателя для 1 Series нового поколения предложат трехцилиндровый агрегат с турбонаддувом, который развивает 138 л.с. Это на 4 "силы" больше, чем у предыдущей генерации "единички".
Обновлено в 07:30
Политика
В Госдуме хотят принять заявление о непризнании выборов в Украине
В России хотят рассмотреть и принять заявление об отказе признавать прошедшие выборы в Украине.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
На юге России начались масштабные учения
Обновлено вчера в 23:04