Московское «Динамо» проявляет интерес к форварду «Генка» Мбване Саматте. Столичный клуб уже сделал предложение о трансфере 26-летнего игрока сборной Танзании. По информации L’Equipe, «Динамо» предлагает за нападающего 10 млн евро.

Экономика «Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.

Кино Nickelodeon перезапустит мультсериал о коте Гарфилде Телеканал Nickelodeon перезапустит мультсериал о коте Гарфилде.

Происшествия Открытое горение в битумном хранилище в Дзержинском ликвидировано Пожарные потушили открытый огонь в бытовках и битумном хранилище в Дзержинском, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Общество Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.

Политика Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.

Происшествия На тюменской ферме тысяча свиней погибла от удара током В небольшом селе Сединкино на юго-востоке Тюменской области погибло около тысячи свиней.

Музыка В Чечне сообщили о посвященной Кадырову последней песне Вилли Токарева Певец Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщил на своей странице в Instagram министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Политика Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Происшествия Два человека погибли в результате взрыва в Кабуле По меньшей мере два человека погибли и семь получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана.

Общество У половины российских семей оказались непогашенные кредиты Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Политика Для российских школьников создали детскую Конституцию в стихах Детям расскажут основные положения главного закона страны в более легкой форме Российским школьникам помогут ознакомиться с положениями Конституции, представив ее облегченную для восприятия версию, сообщает газета "Известия".

Политика В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.

Общество В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.

Здоровье Мэр Москвы заявил о необходимости ИИ для онкодиагностики Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости внедрения искусственного интеллекта для диагностики онкологических заболеваний.

Происшествия На Алтае в результате камнепада погибла туристка Следователи по Республике Алтай выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, получившей смертельные травмы во время камнепада у озера Дяраш-Кел, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Происшествия Участковый из Уфы погиб во время прямого эфира в Instagram Уфимский полицейский попал в смертельное ДТП во время прямой трансляции в Instagram — его машина врезалась в припаркованную на обочине фуру, сообщает ГТРК "Башкортостан".

Футбол КДК РФС оштрафовал «Торпедо» за Игнашевича на 500 тысяч рублей Московский футбольный клуб "Торпедо" оштрафован на 500 тысяч рублей за демонстративное исполнение Сергеем Игнашевичем роли главного тренера, коим он не является, сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитете (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

Общество Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск от комбината питания к Киркорову о взыскании 81889 руб. Он будет рассмотрен в упрощенном порядке без вызова сторон и судебного заседания.