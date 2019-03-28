Футбол

«Динамо» может не сыграть на новом стадионе в текущем сезонеSports.ru вчера в 17:10

У «Динамо» в текущем сезоне осталось шесть домашних игр: с «Локомотивом» в 21-м туре, «Краснодаром» (23-й тур), «Крыльями» (24-й тур), «Ахматом» (26-й тур), «Ростовом» (28-й тур) и «Арсеналом» (30-й тур).
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На проведение матча за Суперкубок претендуют три арены

Спорт-Экспресс01:00

«Динамо» может не сыграть на новой арене в этом сезоне

Газета.Ruвчера в 23:00

«Динамо» может не сыграть на новой арене в текущем сезоне

Матч ТВвчера в 16:56

«Динамо» может не сыграть на новой арене в текущем сезоне

Sportbox.RUвчера в 16:56

«Динамо» может не сыграть на новом стадионе в текущем сезоне

Sports.ruвчера в 17:10

Когда банк ВТБ откроет для матчей стадион «Динамо», и где будут выступать рокеры из «Рамштайна»

Наша версиявчера в 03:00

ФК «Ростов» может сыграть в матче-открытия нового стадиона московского «Динамо»

Rostof.ru26 марта в 09:19
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Политика

США с союзниками по НАТО намерены объявить новые меры против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить на следующей неделе новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:20
Политика

Россия призвала США отказаться от пересмотра международного права

Власти США должны прекратить предпринимать односторонние шаги, которые подрывают процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 19:44
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 06:39
Происшествия

Экс-министр Абызов арестован на два месяца

Обновлено вчера в 12:38
Общество

«Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства

В четверг, 28 марта, в силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

В Гватемале грузовик переехал 30 человек

Не меньше 30 человек погибли в результате ДТП в Гватемале.
Обновлено в 01:18
Технологии

«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного

Пользователи телефонной сети «Билайн» смогут получать дополнительный трафик интернета или бесплатно раздавать интернет за 8-ми часовой сон, за временный отказ от сотового телефона и прогулки, сообщают «Открытые системы».
Обновлено вчера в 14:23
Культура

Украина отменила запрет на въезд Добронравову

Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Гаджеты

В WhatsApp появится «темный режим»

Как ранее сообщали «Кубанские новости», в мессенджере WhatsApp появится новая функция, позволяющая пользователям проверять изображения на подлинность.
Обновлено в 00:21
Политика

Трамп провёл встречу с главой Google

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл встречу с главой компании Google Сундаром Пичаи.
Обновлено вчера в 16:41
Экономика

ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три «дочки»

Оптимизация структуры ВЭБ.РФ, начавшаяся после прихода в мае 2018 года на пост главы госкорпорации бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, приведет к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников в самом ВЭБе и трех интегрируемых в головную организацию «дочках».
Обновлено в 00:00
Общество

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

США уверены в безопасности Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление США уверено в безопасности самолетов Boeing 737 MAX, заявил исполняющий обязанности ведомства Дэниел Элуэлл.
Обновлено в 01:06
Общество

Жителей Камчатки предупредили о повышенной опасности схода лавин

Специалисты предупредили о повышенной опасности схода лавин в горных районах Камчатки, сообщает в четверг Камчатский противолавинный центр.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Происшествия

«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова

18 декабря 2013 г. Пелипасов от лица «Сибэко», а Ильичев от лица РЭС заключили с Blacksiris договор о покупке акций четырех компаний на 2,5 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно, говорится в материалах дела.
Обновлено вчера в 22:45
Хоккей

Гол Радулова помог «Далласу» победить «Калгари» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» на выезде обыграл «Калгари Флеймз».
Обновлено в 01:12
Экономика

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета

Правоохранительные органы Казахстана возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов по факту крушения 27 марта вертолета казахстанского Минобороны в Кызылординской области республики.
Обновлено в 00:41
Общество

Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети

Обновлено вчера в 09:58
Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новые частицы

Ученые после долгих лет исследований смогли открыть на территории CERN нескольо экзотических элементарных частиц.
Обновлено вчера в 06:24
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Кино

Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина

Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
Обновлено вчера в 05:35
Кино

Умер режиссер Эрекле Бадурашвили

Скоропостижно скончался грузинский актер и режиссер Эрекле Бадурашвили, сообщает РИА "Новости". Он умер в Тбилиси в возрасте 57 лет.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес

Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой

Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:34
Гаджеты

В России выпустили кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей

Телефон выпускается в двух цветах корпуса - синем и черном. Стоит девайс 2490 рублей, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:33
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза с 19 декабря 2018 года.
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов, принимавший участие во всех чемпионатах высшего дивизиона СССР. До 2016 года участвовал также во всех чемпионатах России в высшем дивизионе, но по итогам сезона 2015/16 впервые его покинул.
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