Футбол

«Динамо» может не сыграть на новом стадионе в текущем сезонеSports.ru 17:10

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что «Динамо», вероятно, все оставшиеся домашние матчи сезона проведет в Химках и не переедет на новый стадион.
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«Динамо» может не сыграть на новой арене в текущем сезоне

Матч ТВ16:56

«Динамо» может не сыграть на новой арене в текущем сезоне

Sportbox.RU16:56

В этом сезоне «Динамо» на новой арене в Петровском парке не сыграет

Спорт-Экспресс16:35

«Динамо» может не сыграть на новом стадионе в текущем сезоне

Sports.ru17:10

Когда банк ВТБ откроет для матчей стадион «Динамо», и где будут выступать рокеры из «Рамштайна»

Наша версия03:00

ФК «Ростов» может сыграть в матче-открытия нового стадиона московского «Динамо»

Rostof.ruвчера в 09:19
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«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате

Обновлено в 07:59
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:32
Происшествия

Экс-министра Открытого правительства Абызова заманили к следователям

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов задержан в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества, сообщают информагентства.
Обновлено вчера в 13:37
Авто

Почему Ford сворачивает бизнес в России

Обновлено в 13:49
Политика

Кемеровская область официально стала называться Кузбассом

Кемеровская область официально получила второе наименование и теперь ее можно называть Кузбасс.
Обновлено в 08:17
Экономика

В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей

Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Политика

Мэй согласилась уйти в отставку после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала: "Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии", - цитирует The Guardian заявление Мэй.
Обновлено в 16:05
Происшествия

В головном офисе Swedbank идут обыски

В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США

Размещение нового полка систем ПВО С-400 "Триумф" в Калининградской области не оставили без внимания в США.
Обновлено в 11:36
Кино

Почему стоит запретить фильм Лунгина об Афганистане, рассказал сенатор

Обновлено в 14:19
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Музыка

Украинская певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 20:58
Общество

Двое студентов почти три недели выживали в джунглях голышом и без еды

Двое британских студентов решили провести три недели в малайзийских джунглях без еды и одежды. Об их эксперименте сообщает The Mirror.
Обновлено в 15:38
Политика

В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис

В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о проблемах со своей фигурой после родов

Недавно Нюша вышла из декрета, пока не успев привести в порядок свою фигуру после родов, после чего она рассказала о возникшей ситуации в Instagram.
Обновлено в 04:55
Футбол

Агент Сульшера приехал в Манчестер

Агент Уле Гуннара Сульшера Джим Сольбаккен в среду вернулся в Манчестер для возобновления переговоров касательно будущего своего клиента.
Обновлено в 17:23
Политика

Гуайдо озвучил дату свержения режима Мадуро: 6 апреля

Обновлено в 16:39
Политика

Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский пошутил над лидером страны Петром Порошенко, кандидатом Юлией Тимошенко, а также над лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие

ВВС США запросили у Конгресса $4,9 млрд на восстановление двух баз

ВВС США запросили у Конгресса выделение $4,9 млрд на восстановление двух своих баз в штатах Флорида и Небраска, пострадавших соответственно от урагана и наводнения.
Обновлено в 14:27
Политика

Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.
Обновлено в 05:42
Гаджеты

В России растут продажи смартфонов с беспроводной зарядкой

"М. видео – Эльдорадо" оценивает прошлогодние продажи смартфонов с беспроводной зарядкой в 2,5 млн штук и 135 млрд руб. В общих штучных продажах смартфонов такие аппараты заняли 8% (+ 3 п. п. к 2017 г.), оценивает представитель "М. видео – Эльдорадо" Валерия Андреева.
Обновлено в 02:20
Культура

Актеру Добронравову сняли запрет на въезд на Украину

Суд в Киеве признал незаконным запрет СБУ на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 08:55
Общество

Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке

Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Космос

Первый в 2019 году запуск с космодрома Восточный намечен на 27 июня

Как сообщили РИА в "Роскосмосе", носителю "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" предстоит вывести на орбиту метеоспутник "Метеор-М".
Обновлено вчера в 19:08
Спорт

Евгения Медведева планирует учить четверные прыжки к следующему сезону

Фигуристка Евгения Медведева заявила, что к следующему сезону планирует освоить четверные прыжки - сальхов и тулуп.
Обновлено в 13:20
Происшествия

В центре украинского Кировограда прогремели взрывы. Видео

Один из микрорайонов после происшествия оказался обесточенным. В Интернете также появилось видео последствий взрыва.
Обновлено в 15:50
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Политика

КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130

Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
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Larian Studios анонсировала спин-офф Divinity: Original Sin 2 — Divinity: Fallen Heroes

Larian Studios совместно с Logic Artists представила спин-офф Divinity: Original Sin 2 — Divinity: Fallen Heroes.
Обновлено в 11:41
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Российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов, принимавший участие во всех чемпионатах высшего дивизиона СССР. До 2016 года участвовал также во всех чемпионатах России в высшем дивизионе, но по итогам сезона 2015/16 впервые его покинул.
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