Футбол

«Динамо» может не сыграть на новой арене в текущем сезонеМатч ТВ 16:56

«Динамо» до конца текущего сезона может провести все домашние матчи в Химках.
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«Динамо» может не сыграть на новой арене в текущем сезоне

Матч ТВ16:56

«Динамо» может не сыграть на новой арене в текущем сезоне

Sportbox.RU16:56

«Динамо» в этом сезоне может не сыграть на обновленном стадионе

Бомбардир.ру17:53

В этом сезоне «Динамо» на новой арене в Петровском парке не сыграет

Спорт-Экспресс16:35

«Динамо» может не сыграть на новом стадионе в текущем сезоне

Sports.ru17:10

Когда банк ВТБ откроет для матчей стадион «Динамо», и где будут выступать рокеры из «Рамштайна»

Наша версия03:00

ФК «Ростов» может сыграть в матче-открытия нового стадиона московского «Динамо»

Rostof.ruвчера в 09:19
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Обновлено в 10:48
Общество

Каждый пятый россиянин никогда не был в театре

Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.
Обновлено в 06:58
Гаджеты

Попытка №3: Apple так и не решила проблемы с клавиатурами MacBook

Во втором поколении механизма (представлен в октябре 2016 года) повысилось удобство и скорость отклика, однако обнаружилась проблема с залипанием клавиш, после чего компания инициировала программу по ремонту клавиатур MacBook и MacBook Pro.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие

Израиль ударил ракетами по Алеппо

Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Технологии

«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного

Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
Обновлено в 08:33
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:47
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Политика

Грэг Вайнер назвал незакрытым конфликт в эфире программы Соловьёва

Ведущим Владимиру Соловьеву и Сергею Михееву пришлось разнять политолога Араика Степаняна и американского журналиста Грэга Вайнера, которые были готовы ринуться в драку.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49
Политика

Колесо фортуны Крыма

Встречалось, например, такое суждение, что Крым связан с Россией теснейшими историческими и духовными узами и поэтому должен быть наш, а присоединение Голан имеет чисто военный смысл: с высот артиллерийским огнём можно накрыть пол-Израиля.
Обновлено в 11:45
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Наука

Автолюбители не считают велосипедистов полноценными людьми

Австралийские ученые выяснили, что более половины автолюбителей не считают велосипедистов полностью людьми.
Обновлено в 08:36
Гаджеты

Huawei принимает предзаказы на смартфон P30 Lite

Обновлено в 11:07
Кино

Запретить новый фильм Лунгина хотят в Совфеде

Сенатор Совета федерации, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов предложил запретить к прокату 9 мая фильм Павла Лунгина "Братство".
Обновлено в 06:28
Технологии

В Эстонии хотят доверить роль судьи искусственному интеллекту

Министерство юстиции обратилась к ИТ-специалисту Оттю Велсбергу и его команде с просьбой создать "робота-судью" — искусственный интеллект, которому в будущем можно будет поручить разрешение споров по мелким делам, пишет Wired.
Обновлено в 09:10
Экономика

Силуанов пообещал увеличение пенсий на 20%

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о плюсах системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено вчера в 06:56
Общество

Северному речному вокзалу Москвы вернут первоначальную функцию

Обновлено в 07:13
Здоровье

Протестированы терминалы автоматизированного медосмотра водителей

Терминалы автоматизированного медицинского осмотра водителей протестировали в ГУП Московской области "Мострансавто".
Обновлено в 10:36
Политика

Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК

Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Абызова доставили в Следственный комитет

Обновлено вчера в 14:36
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Обновлено в 07:01
Гаджеты

В WhatsApp появится новый режим

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию под названием "темный режим" в версии программы на платформе Android.
Обновлено в 19:10
Политика

Тереза Мэй пообещала уйти в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если члены парламента поддержат сделку по Brexit.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Обновлено в 12:17
Происшествия

В жилом доме в Казани произошли хлопок газа и пожар

Обновлено в 06:11
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено в 12:48
Происшествия

Очевидцы сняли на видео шесть мощных взрывов в Кировограде

Очевидцы сняли на видео шесть огненных хлопков, озаривших небо над этим украинским городом.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие

Индия сбила космический спутник

Обновлено в 05:21
Космос

США намерены установить постоянное присутствие на Луне

Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.
Обновлено в 18:50
Политика

Захарова ответила на ультиматум Трампа по Венесуэле

Ранее сообщалось, что Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле.
Обновлено в 17:41
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов, принимавший участие во всех чемпионатах высшего дивизиона СССР. До 2016 года участвовал также во всех чемпионатах России в высшем дивизионе, но по итогам сезона 2015/16 впервые его покинул.
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