Футбол
«Динамо» может не сыграть на новой арене в текущем сезонеМатч ТВ 16:56
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ФК «Ростов» может сыграть в матче-открытия нового стадиона московского «Динамо»
Rostof.ruвчера в 09:19
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Обновлено в 10:48
Общество
Каждый пятый россиянин никогда не был в театре
Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.
Обновлено в 06:58
Гаджеты
Попытка №3: Apple так и не решила проблемы с клавиатурами MacBook
Во втором поколении механизма (представлен в октябре 2016 года) повысилось удобство и скорость отклика, однако обнаружилась проблема с залипанием клавиш, после чего компания инициировала программу по ремонту клавиатур MacBook и MacBook Pro.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Технологии
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
Обновлено в 08:33
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:47
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Политика
Грэг Вайнер назвал незакрытым конфликт в эфире программы Соловьёва
Ведущим Владимиру Соловьеву и Сергею Михееву пришлось разнять политолога Араика Степаняна и американского журналиста Грэга Вайнера, которые были готовы ринуться в драку.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49
Политика
Колесо фортуны Крыма
Встречалось, например, такое суждение, что Крым связан с Россией теснейшими историческими и духовными узами и поэтому должен быть наш, а присоединение Голан имеет чисто военный смысл: с высот артиллерийским огнём можно накрыть пол-Израиля.
Обновлено в 11:45
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Наука
Автолюбители не считают велосипедистов полноценными людьми
Австралийские ученые выяснили, что более половины автолюбителей не считают велосипедистов полностью людьми.
Обновлено в 08:36
Гаджеты
Huawei принимает предзаказы на смартфон P30 Lite
Обновлено в 11:07
Кино
Запретить новый фильм Лунгина хотят в Совфеде
Сенатор Совета федерации, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов предложил запретить к прокату 9 мая фильм Павла Лунгина "Братство".
Обновлено в 06:28
Технологии
В Эстонии хотят доверить роль судьи искусственному интеллекту
Министерство юстиции обратилась к ИТ-специалисту Оттю Велсбергу и его команде с просьбой создать "робота-судью" — искусственный интеллект, которому в будущем можно будет поручить разрешение споров по мелким делам, пишет Wired.
Обновлено в 09:10
Экономика
Силуанов пообещал увеличение пенсий на 20%
Министр финансов Антон Силуанов рассказал о плюсах системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено вчера в 06:56
Здоровье
Протестированы терминалы автоматизированного медосмотра водителей
Терминалы автоматизированного медицинского осмотра водителей протестировали в ГУП Московской области "Мострансавто".
Обновлено в 10:36
Политика
Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК
Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Абызова доставили в Следственный комитет
Обновлено вчера в 14:36
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Обновлено в 07:01
Гаджеты
В WhatsApp появится новый режим
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию под названием "темный режим" в версии программы на платформе Android.
Обновлено в 19:10
Политика
Тереза Мэй пообещала уйти в отставку
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если члены парламента поддержат сделку по Brexit.
Обновлено в 14:53
Происшествия
В жилом доме в Казани произошли хлопок газа и пожар
Обновлено в 06:11
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Очевидцы сняли на видео шесть мощных взрывов в Кировограде
Очевидцы сняли на видео шесть огненных хлопков, озаривших небо над этим украинским городом.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие
Индия сбила космический спутник
Обновлено в 05:21
Космос
США намерены установить постоянное присутствие на Луне
Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.
Обновлено в 18:50
Политика
Захарова ответила на ультиматум Трампа по Венесуэле
Ранее сообщалось, что Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле.
Обновлено в 17:41