Футбол
«Динамо» может не сыграть на новой арене в этом сезонеГазета.Ru вчера в 23:00
Стоит отметить, что до конца текущего сезона москвичи сыграют шесть домашних матчей: с "Локомотивом" в 21-м туре, "Краснодаром" (23-й тур), "Крыльями Советов" (24-й тур), "Ахматом" (26-й тур), "Ростовом" (28-й тур), "Арсеналом" (30-й тур).
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Когда банк ВТБ откроет для матчей стадион «Динамо», и где будут выступать рокеры из «Рамштайна»
Наша версиявчера в 03:00
ФК «Ростов» может сыграть в матче-открытия нового стадиона московского «Динамо»
Rostof.ru26 марта в 09:19
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Общество
В Красноярске стартовал первый день экономического форума
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Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
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Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина
Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
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Общество
Радий Хабиров прокомментировал ситуацию по Салаватскому роддому
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию по Салаватскому роддому.
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Политика
МИД РФ ответил на обвинения о «военном вторжении России в Венесуэлу»
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В Хабаровском крае осудили мужчину, повесившего кота на балконе
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Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
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Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
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Обновлено вчера в 22:39
Общество
В Приморье начали углублять дно у причалов верфи «Звезда»
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В Сиэтле несколько человек пострадали при стрельбе
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ «на действия России в Крыму и Азовском море».
Обновлено вчера в 16:54
Энергетика
Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества
Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено вчера в 13:33
Футбол
УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Украины из-за Мораеса
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за возможного нарушения при натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны, воздушное судно потерпело крушение при неизвестных обстоятельствах и полностью сгорело.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
Следователи предъявили обвинение экс-министру Абызову
Следователи предъявили экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве.
Обновлено 26 марта в 15:15
Общество
«Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства
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Обновлено вчера в 23:51
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атака на крупнейшую в стране ГЭС "Эль-Гури", которая спровоцировала второе за месяц массовое отключение электроэнергии в стране, была совершена с участием снайпера.
Обновлено вчера в 22:24
Общество
В МЧС рассказали, какая толщина льда безопасна для людей и автомобилей
Безопасная толщина льда, способная выдержать одного человека, составляет минимум семь сантиметров, автомобилям для проезда нужен лед толщиной не менее 30 сантиметров, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Стало известно, когда Дворкович уехал из России
Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие
Украинской армии отдали контрабандные российские ракеты
Обновлено вчера в 09:56
Кино
Скончался актер и режиссер Эрекле Бадурашвили
Грузинский кинорежиссер Эрекле Бадурашвили скончался в возрасте 57 лет в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию
Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:04
Авто
В России подорожали автомобили Genesis 2019 года
Автомобили премиум-бренда Genesis 2019 года выпуска обзавелись российскими прайсами.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва пришла на модный показ поддержать дочку Лизу
В модном показе приняла участие дочка Аллы Борисовны и Максима Галкина Лиза.
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Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Индиану»
"Оклахома-Сити" на своем паркете выиграла у "Индианы" в матче регулярного чемпионата НБА (107:99).
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
Вадим Евсеев сегодня возглавит «Уфу»
Обновлено 26 марта в 10:24