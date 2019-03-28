Футбол

«Динамо» может не сыграть на новой арене в этом сезонеГазета.Ru вчера в 23:00

Стоит отметить, что до конца текущего сезона москвичи сыграют шесть домашних матчей: с "Локомотивом" в 21-м туре, "Краснодаром" (23-й тур), "Крыльями Советов" (24-й тур), "Ахматом" (26-й тур), "Ростовом" (28-й тур), "Арсеналом" (30-й тур).
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«Динамо» может не сыграть на новой арене в этом сезоне

Газета.Ruвчера в 23:00

«Динамо» может не сыграть на новой арене в текущем сезоне

Sportbox.RUвчера в 16:56

ФК «Ростов» может сыграть в матче-открытия нового стадиона московского «Динамо»

Rostof.ru26 марта в 09:19

В этом сезоне «Динамо» на новой арене в Петровском парке не сыграет

Спорт-Экспрессвчера в 16:35

«Динамо» может не сыграть на новом стадионе в текущем сезоне

Sports.ruвчера в 17:10

Когда банк ВТБ откроет для матчей стадион «Динамо», и где будут выступать рокеры из «Рамштайна»

Наша версиявчера в 03:00

«Динамо» может не сыграть на новой арене в текущем сезоне

Матч ТВвчера в 16:56
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:02, Ашберн
Политика

Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.
Обновлено вчера в 11:48
Политика

США предложили России вынудить Сирию уйти с Голанских высот

Политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер на заседании Совбеза призвал Россию использовать свое влияние на власти Сирии, чтобы они вывели войска с Голанских высот.
Обновлено в 00:50
Политика

США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие

В США допустили исключение Турции из производства истребителя F-35

Исключение Турции из проекта производства истребителей F-35 принесет некоторые трудности, но такое решение возможно.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Названа причина обысков в правительстве Хабаровского края

Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

С сумкой в стиле Chanel и красной помадой на губах: 12-летняя дочь Тома Круза прогулялась одна по Нью-Йорку

Обновлено вчера в 22:00
Космос

NASA попросило Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС

NASA попросило Роскосмос отложить июльский запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС) на две недели.
Обновлено вчера в 21:15
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Липецке в жуткой аварии на Октябрьском мосту погибли два человека

Ударом снесло верхнюю часть легковушки. Водитель и его пассажир погибли на месте аварии.
Обновлено в 01:39
Единоборства

Чемпион UFC Джонс узнал имя следующего соперника

30 декабря 2018-го Джонс вернул титул чемпиона в полутяжелом весе, победив шведа Александра Густафссона в главном поединке UFC 232.
Обновлено в 02:50
Футбол

Президент «Зенита» дал Кокорину второй шанс

Президент санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал уголовное ело нападающего команды Александра Кокорина о драках и его заключение в СИЗО.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Еще на трех дамбах в Бразилии объявили высший уровень угрозы

Ранее компания объявила высший уровень угрозы на дамбе в городе Баран-ди-Кокайс в том же штате.
Обновлено в 00:44
Гаджеты

В WhatsApp появится «темный» режим

Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:49
Экономика

«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации

Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
Обновлено вчера в 20:55
Политика

Путин прибыл в Киргизию на переговоры с Жээнбековым

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом.
Обновлено вчера в 21:51
Экономика

Медведев одобрил комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что одобрил комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь".
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

Задержали бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова

Бывшего министра открытого правительства подозревают в создании преступного сообщества и получении денег обманным путём.
Обновлено вчера в 00:58
Общество

Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети

Обновлено вчера в 09:58
Политика

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле

Атаку на крупнейшую в Венесуэле ГЭС "Эль-Гури" совершил снайпер при помощи дальнобойной винтовки, сообщил президент страны Николас Мадуро.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Более 30 человек погибли в результате ДТП в Гватемале

По меньшей мере 32 человека, включая детей, погибли в результате аварии в западной части Гватемалы.
Обновлено в 01:58
Происшествия

На Ямале самолет не смог приземлиться из-за уборки снега

По информации источников РЕН ТВ, во время запланированной посадки самолета на взлетно-посадочной полосе проводились очистительные работы по уборке снега.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Пострадавшим в Магнитогорске выплатили 208 миллионов рублей

В целом из трех источников выплачено от 600 тысяч до 1,2 миллиона рублей каждому пострадавшему.
Обновлено в 01:26
Политика

КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Директора сменили в школе Приморья, где родители устроили самосуд

Нового исполняющего обязанности директора назначили в приморской школе, где родители устроили самосуд над школьником.
Обновлено в 01:09
Культура

YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Авто

Lincoln показал силуэт нового кроссовера Corsair

Компания Lincoln опубликовала тизер нового кроссовера под названием Corsair, который заменит в линейке американской марки модель MKC.
Обновлено вчера в 08:53
Армия и оружие

Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо

В сети появилась видеозапись последствий авиаудара Израиля по сирийскому Алеппо. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:41
Общество

Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27

Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Культура

Украина отменила запрет на въезд Добронравову

Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:44
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза с 19 декабря 2018 года.
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Динамо
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов, принимавший участие во всех чемпионатах высшего дивизиона СССР. До 2016 года участвовал также во всех чемпионатах России в высшем дивизионе, но по итогам сезона 2015/16 впервые его покинул.
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