Футбол
«Динамо» может не сыграть на новой арене в этом сезонеГазета.Ru вчера в 23:00
Стоит отметить, что до конца текущего сезона москвичи сыграют шесть домашних матчей: с "Локомотивом" в 21-м туре, "Краснодаром" (23-й тур), "Крыльями Советов" (24-й тур), "Ахматом" (26-й тур), "Ростовом" (28-й тур), "Арсеналом" (30-й тур).
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ФК «Ростов» может сыграть в матче-открытия нового стадиона московского «Динамо»
Rostof.ru26 марта в 09:19
Когда банк ВТБ откроет для матчей стадион «Динамо», и где будут выступать рокеры из «Рамштайна»
Наша версиявчера в 03:00
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