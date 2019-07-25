Футбол
«Динамо» купило форварда «Марселя» Н`ЖиМонаВиста 09:07
Сегодня, 25 июля ФК "Динамо" купил за 5,5 миллионов евро нападающего «Марселя» Клинтона Н’Жи. Об этом сообщает в пресс-релизе пресс-служба московского клуба.
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Игры
Разработчики GTA Online заблокировали обновление с казино в 54 странах
Обновление с казино в Grand Theft Auto Online оказалось недоступно в 54 странах, в том числе в Португалии, Южной Корее и Чехии.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
В США 16 морских пехотинцев подозреваются в торговле людьми
Сотрудниками следственного отдела Военно-морских сил США задержаны 16 бойцов морской пехоты, подозреваемых в торговле людьми и контрабанде наркотиков.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма
БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено в 16:50
Политика
Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера
В четверг СБУ заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Шимпанзе откусил руку смотрителю зоопарка во Франции
Обновлено в 17:29
Общество
Программу маткапитала задумали сделать бессрочной
Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
В.Шендерович: Если танкер участвовал в блокировании украинских судов, значит, они имели все основания его задержать Т. Фельгенгауэр― А у нас тоже никто не может опрокинуть.
Обновлено в 13:46
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй С-400
Обновлено в 16:39
Культура
Кирилл Серебренников: «Женщины доказали, что они круче»
Режиссер Кирилл Серебренников назвал оправданным стремление международных кинофестивалей целенаправленно включать в конкурсную программу фильмы, снятые режиссерами-женщинами.
Обновлено в 16:55
Политика
В Австрии заявили о слежке зарубежной спецслужбы за россиянином
В прокуратуре австрийского Зальцбурга заявили, что разработку подозреваемого в шпионаже россиянина Игоря Зайцева, якобы являющегося сотрудником ГРУ, вела зарубежная спецслужба.
Обновлено в 16:12
Политика
США заявили об отсутствии влияния России на итоги выборов
18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.
Обновлено в 17:51
Общество
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ, который состоится 28 июля.
Обновлено в 14:58
Политика
Порошенко заявил об отсутствии против него уголовных дел
Бывший президент Украины Пётр Порошенко по окончании допроса в украинском Государственном бюро расследований заявил журналистам, что не является фигурантом ни одного из уголовных дел.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес получила на 50-летие роскошный подарок от жениха
Знаменитой исполнительнице исполнилось 50 лет, и по такому случаю она закатила роскошную вечеринку в Майами.
Обновлено в 10:10
Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Футбол
Экс-игрок «Спартака» жестко раскритиковал Кононова
Бывший футболист "Спартака" Игорь Шалимов жестко раскритиковал главного тренера московской команды Олега Кононова.
Обновлено в 18:15
Космос
Американцы начали заправлять ядерным топливом роверы миссии Mars 2020
В радиоизотопные силовые установки, которые будут снабжать два ровера миссии Mars 2020 теплом и электричеством, специалисты НАСА начинают загружать ядерное топливо.
Обновлено в 05:57
Политика
Полицейские на диване вынесли Любовь Соболь из Мосгоризбиркома
Полиция вынесла вынесла на диване из здания Мосгоризбиркома и задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, юриста ФБК Любовь Соболь, сообщил в прямом эфире телеканал "Дождь".
Обновлено в 18:02
Космос
В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:05
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:17
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
В Сочи из-за ливней обрушился участок главной прибрежной трассы
В Центральном районе Сочи из-за ливневых дождей обрушился участок трассы А-147 Джубга — Сочи, которая соединяет населенные пункты вдоль побережья.
Обновлено в 11:57
Кино
Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме «Брат-3»
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала шпагат в футбольных воротах
Отечественная балерина Анастасия Волочкова решила в очередной раз показать фолловерам свой традиционный шпагат, однако теперь в футбольных воротах.
Обновлено в 05:39
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Космос
В Китае запустили первую ракету-носитель частного производства
В Китае с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны осуществлен первый в истории страны успешный запуск четырехступенчатой ракеты-носителя SOX-1 Y1, разработанного пекинской частной компанией i-Space, сообщает 25 июля Синьхуа.
Обновлено в 15:16
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30