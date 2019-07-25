Футбол
«Динамо» купило форварда «Марселя» Н`ЖиМонаВиста вчера в 09:07
Сегодня, 25 июля ФК "Динамо" купил за 5,5 миллионов евро нападающего «Марселя» Клинтона Н’Жи. Об этом сообщает в пресс-релизе пресс-служба московского клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
Политика
Матвиенко призвала не дискриминировать российских богачей
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
Обновлено в 00:25
Гаджеты
Samsung Galaxy Note10 получит систему Smart ISO
Обновлено в 01:27
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы
Обновлено в 01:00
Финансы
JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены
Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.
Обновлено 24 июля в 02:51
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Авто
АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Российские моряки с задержанного СБУ танкера прилетели в Москву
Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:19
Экономика
В России появился первый краудфандинг для малого бизнеса под госгарантии
Пилот начался 22 июля, за это время платформа выдала два займа на 4 млн руб. По правилам проекта "Гарантийный поток" малый бизнес сможет онлайн привлечь до 3 млн руб. без залога под 1,17% в месяц (14% годовых) сроком на полгода.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Начальника пресс-службы МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов привлечен к дисциплинарной ответственности из-за ошибок в освещении дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено вчера в 13:41
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают Утяшеву в вечернем платье на рыбалке
На кадрах девушка предстала в длинном вечернем платье черного цвета в горох.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
В Челябинске столкнулись автокран и три маршрутки, есть погибший
В Челябинске столкнулись три ПАЗа и автокран. Один человек погиб, пишут местные СМИ. Несколько человек получили травмы.
Обновлено в 01:49
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Космос
На российском спутнике «Метеор-М» вышла из строя часть приборов
На метеорологическом спутнике "Метеор-М" номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, не работает часть целевой аппаратуры, сообщается на сайте Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета".
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
Экс-супруге Андрея Аршавина поклонник подарил кольцо с бриллиантами
Алиса Аршавина – бывшая супруга знаменитого футболиста, не унывает после развода.
Обновлено вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
Площадь лесных пожаров в Иркутской области превысила 550 тысяч га
Ранее в МЧС России рассказали, что общая площадь лесных пожаров в Иркутской области составляет более 217 тыс. га.
Обновлено в 00:34
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»
ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский «РАМ Банк».
Обновлено в 01:38
Происшествия
Капитан задержанного танкера рассказал об изъятии документов
Капитан захваченного СБУ российского танкера Илья Дробязко рассказал, что некоторые документы были изъяты во время досмотра танкера, сообщает RT.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы
Уголовное дело возбуждено после получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском, сообщил РИА Новости прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков.
Обновлено в 01:14
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С первого августа в России вступает в силу ряд законопроектов, которые способны изменить жизнь населения.
Обновлено в 01:15
Финансы
Курс евро впервые за год упал ниже 70 рублей
Курс евро в четверг, 25 июля, впервые более чем за год упал ниже отметки в 70 руб. К 15.30 мск евро терял 52 коп. – до 69,98 руб.
Обновлено вчера в 09:51
Футбол
Экс-форвард сборной Англии Даррен Бент завершил карьеру
Английский нападающий Даррен Бент объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет. Игрок с прошлого лета оставался без клуба.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Британия вводит ограничения на экспорт подводных аппаратов в Россию
Британия вводит дополнительное положение о контроле товаров и технологий двойного предназначения в отношении подводных аппаратов, «запрещающее экспорт и передачу таких товаров и программного обеспечения или технологий для разработки, производства или использования таких товаров, если они предназначены для России».
Обновлено в 00:27
Происшествия
Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области
Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом
Трамп вышел на сцену и произносил речь на фоне печати президента США, на которой вместо обычного орла был двуглавый, сжимающий в лапе вместо стрел клюшки для гольфа — намек на увлечение президента этим дорогостоящим видом спорта.
Обновлено вчера в 06:36
Экономика
Россиян предупредили о подорожании конфет
В Москве в ближайшее время могут подорожать кондитерские изделия, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Банда подростков нападает на жителей Мещеры
Обновлено вчера в 04:50