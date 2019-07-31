Футбол
«Динамо» хочет купить нападающего «Интера»Газета.Ru 13:00
Московское "Динамо" заинтересовано в трансфере бразильского нападающего Габриэля Барбоза, права на которого принадлежат миланскому "Интеру", сообщает Inter News. Появилась информация, что российский клуб готов заплатить за игрока €12-15 млн евро и бонусы. Однако "Интер" при этом хочет €18-20 млн.
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