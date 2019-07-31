Футбол

«Динамо» хочет купить нападающего «Интера»Газета.Ru 13:00

Московское "Динамо" заинтересовано в трансфере бразильского нападающего Габриэля Барбоза, права на которого принадлежат миланскому "Интеру", сообщает Inter News. Появилась информация, что российский клуб готов заплатить за игрока €12-15 млн евро и бонусы. Однако "Интер" при этом хочет €18-20 млн.
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«Динамо» готово заплатить до 15 млн евро за нападающего «Интера» Габриэля Барбозу

Sport24.ru11:47

Нападающий «Интера» может перейти в «Динамо»

Советский спорт13:22

Источник: «Динамо» интересуется нападающим «Интера»

Спорт-Экспресс10:11

СМИ: «Динамо» заинтересовано в приобретении нападающего «Интера»

Матч ТВ12:54

«Динамо» готово заплатить «Интеру» до € 15 млн за Габигола

Чемпионат12:52

FcInterNews.it: «Динамо» хочет купить форварда «Интера» Габигола за 12-15 млн евро

Sports.ru12:05

СМИ: «Динамо» заинтересовано в приобретении нападающего «Интера»

Sportbox.RU12:54
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