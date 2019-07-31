Футбол
«Динамо» хочет купить нападающего «Интера»Soccer.ru 13:15
Москвичи предлагают за футболиста 12-15 млн фунтов плюс бонусы. «Интер» планирует выручить с продажи нападающего не меньше 18 млн фунтов. Ранее стало известно, что "Динамо" может купить нападающего "Нанта".
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
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Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке
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Обновлено в 14:07
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Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году.
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Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
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Обновлено в 16:26
Политика
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Обновлено в 15:08
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Обновлено в 16:17
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Дитер Цетше: моторы не имеют значения для покупателей автомобилей
В интервью Топ Гир бывший гендиректор концерна Даймлер Дитер Цетше заметил, что двигатели сегодня не имеют никакого значения для покупателей автомобилей.
Обновлено в 10:13
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ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Экономика
Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России
Росстат впервые с сентября 2017 года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю.
Обновлено в 10:11
Космос
Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной
Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.
Обновлено вчера в 09:19
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
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Названа стартовая цена на новый Suzuki Jimny в России
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Врачи назвали первый признак алкоголизма
Врачи рассказали, что является первым признаком алкоголизма.
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Обновлено в 15:43
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
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Полигон «Ядрово» сменил собственника
Основным собственником ООО «Ядрово», которое выступает оператором одноименного полигона твердых бытовых отходов, стало ООО «Весна».
Обновлено в 05:25
Общество
Россия приостановит ввоз фруктов из Китая
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Умер бродвейский режиссер Харольд Принс
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Президент РФ поручил военным тушить пожары в Сибири
Обновлено в 10:30