Футбол

«Динамо» хочет купить нападающего «Интера»Soccer.ru 13:15

Москвичи предлагают за футболиста 12-15 млн фунтов плюс бонусы. «Интер» планирует выручить с продажи нападающего не меньше 18 млн фунтов. Ранее стало известно, что "Динамо" может купить нападающего "Нанта".
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«Динамо» готово заплатить до 15 млн евро за нападающего «Интера» Габриэля Барбозу

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СМИ: «Динамо» заинтересовано в приобретении нападающего «Интера»

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FcInterNews.it: «Динамо» хочет купить форварда «Интера» Габигола за 12-15 млн евро

Sports.ru12:05

Источник: «Динамо» интересуется нападающим «Интера»

Спорт-Экспресс10:11
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
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