РПЛ
ProstoProSport«Динамо» хочет купить лучшего бомбардира РПЛ Соболева
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
|27′
Шарль Каборе
|41′
Константин Рауш
|58′
Максимилиан Филипп
|63′
Клинтон Н`Жи
Себастьян Шиманьский
Дмитрий Кабутов
Антон Зиньковский
|74′
|78′
Вячеслав Грулев
Кирилл Панченко
Пол Антон
Срджан Мияйлович
|80′
Александр Гацкан
Деян Радоньич
|85′
Срджан Мияйлович
|90′
Владимир Полуяхтов
|90′+5′
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
3
Чернов
50
Карпов
22
Анюков
99
Канунников
20
Мияйлович
40
Тимофеев
9
Радоньич
17
Зиньковский
7
Соболев
31
Лещук
17
Паршивлюк
44
Шуньич
24
Евгеньев
34
Рауш
11
Шиманьский
77
Каборе
5
Филипп
6
Юсупов
22
Жоаозиньо
8
Панченко
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
В контракте игрока есть опция выкупа за 150 миллионов рублей. В 7 турах РПЛ нынешнего сезона Соболев забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. Он является лучшим бомбардиров текущего чемпионата.
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«Динамо» интересуется лучшим бомбардиром РПЛ Соболевым, опция выкупа – 150 млн рублей
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