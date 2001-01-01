Нападающий «Уотфорда» Стефано Окака Чука может продолжить карьеру в «Динамо». Московский клуб проявляет серьезный интерес к 30-летнему форварду, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. В ближайшее время представители «Динамо» встретятся с Карло Окака, братом и агентом футболиста.

Спорт день за днем

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Общество В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника» Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".

Общество В США умер миллиардер Дэвид Кох В США в возрасте 79 лет умер миллиардер и общественный деятель Дэвид Кох. Об этом сообщает NBC со ссылкой на его брата Чарльза Коха.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с "Рен ТВ" прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы.

Происшествия В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний» В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на испытания в море Как сообщает 23 августа пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь» судно уже ушло на заключительный этап заводских испытаний.

Экономика Китай введет пошлины на товары из США на $75 млрд Министерство торговли КНР объявило, что введет дополнительные пошлины от 5 до 10% на импорт товаров из США стоимостью $75 млрд, сообщает Reuters.

Политика Зеленский обозначил сроки взаимного обмена с Россией По данным СМИ, Москва и Киев могут взаимно передать друг другу по 33 человека.

Происшествия Авиакомпании «Победа» предложили объявить бойкот Россияне предлагают объявить бойкот и не летать рейсами авиакомпании «Победа» после резонансного случая в аэропорту «Внуково».

Экономика «Росатом» назвал срок начала строительства нового атомного ледокола Строительство четвёртого российского универсального атомного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 начнётся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Происшествия Тромб стал причиной смерти известного бодибилдера Жигулина По данным врачей, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. При этом 47-летний Жигулин умер в день своего рождения, 22 августа.

Музыка Новый клип выпустил зампрокурора Петербурга Эдуард Артюхов Рок-группа «Лунный пес» выпустила клип на песню заместителя прокурора Санкт-Петербурга Эдуарда Артюхова.

Политика Британская The Guardian признала российский статус Крыма Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.

Спорт Васнецова стала чемпионкой мира среди юниоров в суперспринте Российская биатлонистка Валерия Васнецова стала чемпионкой мира среди юниоров в суперспринте.

Кино Скончался заслуженный артист России Виктор Власов Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.

Происшествия Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.

Происшествия ОМОН приехал в кемеровское село из-за массовой драки с цыганами Сотрудники ОМОНа прибыли в село Подгорное Кемеровской области из-за массовой драки между цыганами и местными жителями.

Армия и оружие Путин поручил подготовить симметричный ответ на крылатую ракету США Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США, и подготовить симметричный ответ.

Общество Россияне рассказали о своем отношении к графику работы Почти половина россиян (43 процента) оказались довольны своим графиком работы, порядка трети (26 процентов) выразили удовлетворение им. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которое поступило в «Ленту.ру».

Футбол Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после первых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Шоу-бизнес Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус Прощальная песня, которую Майли Сайрус посвятила Лиаму Хемсворту после расставания с ним, сделала свое дело.

Политика Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по инициативе Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сирийское урегулирование.