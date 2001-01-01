Футбол
«Динамо» хочет арендовать форварда «Уотфорда» Окака ЧукуSports.ru 07:32
Нападающий «Уотфорда» Стефано Окака Чука может продолжить карьеру в «Динамо». Московский клуб проявляет серьезный интерес к 30-летнему форварду, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. В ближайшее время представители «Динамо» встретятся с Карло Окака, братом и агентом футболиста.
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