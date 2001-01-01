Нападающий «Уотфорда» Стефано Окака Чука может продолжить карьеру в «Динамо». Московский клуб проявляет серьезный интерес к 30-летнему форварду, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. В ближайшее время представители «Динамо» встретятся с Карло Окака, братом и агентом футболиста.

Спорт день за днем

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Технологии Новое ПО для Boeing 737 MAX протестируют неопытные пилоты Федеральное авиационное управление США планирует привлечь пилотов с небольшим опытом для тестирования нового программного обеспечения, используемого в Boeing 737 MAX.

Кино Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.

Музыка Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.

Происшествия Сотрудников «Крестов» уволили после публикации видео с избиением ФСИН России уволила троих сотрудников изолятора "Кресты", еще 20 человек наказаны.

Шоу-бизнес Ольга Бузова раскрыла секрет идеального пресса Ольга Бузова раскрыла секрет своего идеального пресса с выделяющимися кубиками.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Кино На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

Происшествия В Москве мужчина ударил женщину ножом в шею Мужчина в ходе конфликта ударил женщину ножом в шею на севере Москвы, пострадавшая госпитализирована, подозреваемый задержан.

Футбол Сигурдссон не работал в общей группе ЦСКА на сегодняшней тренировке Как сообщает пресс-служба ЦСКА, полузащитник Арнор Сигурдссон не занимался вместе с остальной командой на сегодняшней тренировке.

Происшествия Суд арестовал Дмитрия Гудкова еще на десять суток Коптевский районный суд Москвы арестовал экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова за публикацию в соцсетях призывов выйти на несанкционированный митинг 27 июля, сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря политика Алексея Обухова.

Происшествия В Сочи совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний» Отмечается, что в пятницу в 15:37 в международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Тель-Авив - Сочи .

Футбол Сульшер рассказал о переговорах «Манчестер Юнайтед» по Санчесу Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что "МЮ" ведёт переговоры с клубами о переходе вингера Алексиса Санчеса.

Культура Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию Как сообщает "Интерфакс", на фестивале "Таврида-Арт" в Крыму режиссер появился на костылях, рассказав, что уже перенес несколько операций, в общей сложности проведя под наркозом 39 часов - после того, как ему занесли инфекцию при замене сустава.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».

Политика The Guardian назвала Крым российским Британская газета The Guardian опубликовала материал с репортажными фото, в числе которых оказался снимок, сделанный на фестивале «Таврида» в Крыму.

Здоровье На юге России распространились опасные тропические комары Насекомые — переносчики тропических болезней — распространились на юге России. Комары попали в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии.

Происшествия В UTG объяснили недопуск женщины на рейс во Внуково Ранее в соцсетях стали обсуждать видео, на котором женщина просит пропустить ее на рейс "Победы" Москва – Чебоксары, объясняя, что летит на похороны родственника.

Политика Аваков предложил продать конфискованные на Украине наркотики в Россию Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил продавать конфискованные наркотики в Россию.

Авто В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».