Футбол
«Динамо» избежало стыковых матчей благодаря ничьей с «Енисеем»Вести.Ru 09:10
|35′
Жоаозиньо
Фегор Огуде
Михаил Комков
|36′
Александр Кутьин
|40′
|55′
Тони Шуньич
Александр Соболев
Арсен Хубулов
|57′
Олег Данченко
|64′
|68′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
|74′
Евгений Луценко
Вячеслав Грулев
Павел Комолов
Павел Рожков
|81′
|83′
Артур Юсупов
Александр Кутьин
|87′
Енисей
Расстановка 5‑3‑2
55
Юрченко
94
Данченко
3
Ятченко
13
Грицаенко
23
Сарр
27
Рожков
14
Семакин
10
Комков
6
Торбинский
48
Кутьин
2 ×
78
Хубулов
1
Шунин
25
Козлов
2
Морозов
24
Евгеньев
44
Шуньич
9
Кардозу
6
Юсупов
7
Марков
5
Тетте
22
Жоаозиньо
20
Грулев
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
В Красноярске продолжился 29 тур чемпионата России по футболу. Местный "Енисей" принимал московское "Динамо" и сыграл с гостями в результативную ничью – встреча завершилась со счетом 2:2. "Бело-голубые" открыли счет усилиями Жоаозиньо, который на 35 минуте матча успешно реализовал пенальти.
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