Футбол

«Динамо» избежало стыковых матчей благодаря ничьей с «Енисеем»Вести.Ru 09:10

Енисей — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
35′
Жоаозиньо
Фегор Огуде
Михаил Комков
36′
Александр Кутьин
40′
55′
Тони Шуньич
Александр Соболев
Арсен Хубулов
57′
Олег Данченко
64′
68′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
74′
Евгений Луценко
Вячеслав Грулев
Павел Комолов
Павел Рожков
81′
83′
Артур Юсупов
Александр Кутьин
87′
В Красноярске продолжился 29 тур чемпионата России по футболу. Местный "Енисей" принимал московское "Динамо" и сыграл с гостями в результативную ничью – встреча завершилась со счетом 2:2. "Бело-голубые" открыли счет усилиями Жоаозиньо, который на 35 минуте матча успешно реализовал пенальти.
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