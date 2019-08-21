Футбол

«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» ОльсеномSports.ru 04:45

Вратарь «Ромы» Робин Ольсен может продолжить карьеру в московском «Динамо». Римский клуб работает над тем, чтобы до закрытия трансферного окна расстаться с рядом футболистов, и шведский голкипер, которым интересуются динамовцы, входит в их число.
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Голкипер «Ромы» Ульсен может перейти в «Динамо»

Sport24.ru05:52

«Динамо» интересуется вратарем «Ромы»

Матч ТВ05:40

Голкипер «Ромы» Ольсен может перейти в «Динамо»

Sport.ru05:59

«Динамо» интересуется вратарём «Ромы»

Чемпионат05:44

«Динамо» интересуется вратарем «Ромы»

Sportbox.RU05:40

Источник: «Динамо» интересуется 29-летним вратарем «Ромы»

Спорт-Экспресс06:18

«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» Ольсеном

Sports.ru04:45
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Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
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Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
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Авто

В Сети появилось изображение салона нового Kia Mohave

Американское издание Motor1 опубликовало 21 августа изображение интерьера нового кроссовера Kia Mohave, премьера которого состоится в 2020 году.
Обновлено в 05:09
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Обновлено в 05:15
Политика

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Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении нескольких известных журналистов, в том числе телеведущего Георгия Габунии, который ранее оскорбил российского президента Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 09:47
Армия и оружие

«Железный кулак» новых израильских БТР показали в действии

Компания-разработчик активной защиты для израильских танков Elbit Systems опубликовала видео испытаний системы активной защиты Iron Fist («Железный кулак»), установленной на бронированных машинах Eitan.
Обновлено вчера в 19:55
Политика

Суд не стал снимать Шипулина с выборов в Госдуму

Свердловский областной суд отклонил иск партии «Справедливая Россия» о снятии с выборов биатлониста Антона Шипулина, претендующего от «Единой России» на мандат депутата Госдумы от Свердловской области.
Обновлено в 08:11
Культура

Об участниках корейской группы BTS снимут сериал

Южнокорейская компания Big Hit Entertainment анонсировала выход драматического сериала о поп-группе BTS, сообщает The Independent.
Обновлено в 05:23
Политика

WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл наняли третью няню

Принц Гарри и Меган Маркл взяли на работу третью няню, поскольку две предыдущие плохо справлялись со своими обязанностями.
Обновлено в 03:24
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Политика

Макрон и Трамп решили пригласить Россию в G7

Обновлено в 01:28
Происшествия

В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома

Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Экономика

«Роснефть» перевела новые экспортные контракты из долларов в евро

Компания «Роснефть» начала перевод экспортных контрактов на поставку нефтепродуктов на оплату в евро, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено в 08:31
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Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»

Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер". Видео репетиции пилотов опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 08:00
Кино

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

В театре имени Ермоловой сообщили, что на 80-м году жизни умерла народная артистка России Александра Назарова, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 15:09
Армия и оружие

Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США

Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
Обновлено в 01:06
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»

Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Здоровье

В Курской области обнаружена африканская чума свиней

Обновлено в 05:53
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В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

Обновлено в 03:29
Экономика

Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены

Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.
Обновлено в 08:21
Транспорт

Базовый аэропорт пригрозил «России» прекратить ее обслуживание

«Восьмого августа руководство ВВСС в письменной форме действительно проинформировало своего базового перевозчика и давнего партнера о возможном прекращении обслуживания его рейсов», — заявил РБК официальный представитель «России».
Обновлено в 08:02
Футбол

«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»

ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.
Обновлено в 06:51
Общество

В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»

В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Политика

Суд оставил в СИЗО семерых украинских моряков

Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Лефортовского суда о продлении меры пресечения семерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:02
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

На официальном YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован новый трейлер очередного фильма про неутомимого ветерана Вьетнама Джона Рэмбо с обманчивым заголовком "Рэмбо: Последняя кровь".
Обновлено в 05:50
Авто

Toyota Land Cruiser может покинуть рынок США

Заявление, кажется, предполагает, что Land Cruiser не исчезнет в ближайшее время.
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Названы продукты, которые могут вывести никотин из организма

Людям, которые решили бросить курить, стоит добавить в свой рацион несколько продуктов, которые, по словам медиков, могут ускорить выведение из организма человека вредных веществ.
Обновлено вчера в 22:04
Экономика

Гройсман дал прогноз по уровню украинской средней зарплаты

Средняя зарплата на Украине в следующем году может достигнуть $540, полагает премьер республики Владимир Гройсман.
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Футбол

Роналду заявил, что может закончить карьеру в следующем году

Возможно, что закончу карьеру в следующем году, хотя и не исключаю, что могу играть и до 40 лет.
Обновлено в 05:08
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