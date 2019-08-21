Футбол
«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» ОльсеномSports.ru 04:45
Вратарь «Ромы» Робин Ольсен может продолжить карьеру в московском «Динамо». Римский клуб работает над тем, чтобы до закрытия трансферного окна расстаться с рядом футболистов, и шведский голкипер, которым интересуются динамовцы, входит в их число.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:45, Ашберн
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Авто
В Сети появилось изображение салона нового Kia Mohave
Американское издание Motor1 опубликовало 21 августа изображение интерьера нового кроссовера Kia Mohave, премьера которого состоится в 2020 году.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
85-летний Ларри Кинг вновь разводится с седьмой женой
Обновлено в 05:15
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили с «Рустави 2»
Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении нескольких известных журналистов, в том числе телеведущего Георгия Габунии, который ранее оскорбил российского президента Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 09:47
Армия и оружие
«Железный кулак» новых израильских БТР показали в действии
Компания-разработчик активной защиты для израильских танков Elbit Systems опубликовала видео испытаний системы активной защиты Iron Fist («Железный кулак»), установленной на бронированных машинах Eitan.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Суд не стал снимать Шипулина с выборов в Госдуму
Свердловский областной суд отклонил иск партии «Справедливая Россия» о снятии с выборов биатлониста Антона Шипулина, претендующего от «Единой России» на мандат депутата Госдумы от Свердловской области.
Обновлено в 08:11
Культура
Об участниках корейской группы BTS снимут сериал
Южнокорейская компания Big Hit Entertainment анонсировала выход драматического сериала о поп-группе BTS, сообщает The Independent.
Обновлено в 05:23
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл наняли третью няню
Принц Гарри и Меган Маркл взяли на работу третью няню, поскольку две предыдущие плохо справлялись со своими обязанностями.
Обновлено в 03:24
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Политика
Макрон и Трамп решили пригласить Россию в G7
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Экономика
«Роснефть» перевела новые экспортные контракты из долларов в евро
Компания «Роснефть» начала перевод экспортных контрактов на поставку нефтепродуктов на оплату в евро, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено в 08:31
Политика
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер". Видео репетиции пилотов опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 08:00
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
В театре имени Ермоловой сообщили, что на 80-м году жизни умерла народная артистка России Александра Назарова, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 15:09
Армия и оружие
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
Обновлено в 01:06
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Здоровье
В Курской области обнаружена африканская чума свиней
Обновлено в 05:53
Экономика
Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены
Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.
Обновлено в 08:21
Транспорт
Базовый аэропорт пригрозил «России» прекратить ее обслуживание
«Восьмого августа руководство ВВСС в письменной форме действительно проинформировало своего базового перевозчика и давнего партнера о возможном прекращении обслуживания его рейсов», — заявил РБК официальный представитель «России».
Обновлено в 08:02
Футбол
«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»
ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.
Обновлено в 06:51
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Политика
Суд оставил в СИЗО семерых украинских моряков
Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Лефортовского суда о продлении меры пресечения семерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:02
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
На официальном YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован новый трейлер очередного фильма про неутомимого ветерана Вьетнама Джона Рэмбо с обманчивым заголовком "Рэмбо: Последняя кровь".
Обновлено в 05:50
Авто
Toyota Land Cruiser может покинуть рынок США
Заявление, кажется, предполагает, что Land Cruiser не исчезнет в ближайшее время.
Обновлено в 03:34
Здоровье
Названы продукты, которые могут вывести никотин из организма
Людям, которые решили бросить курить, стоит добавить в свой рацион несколько продуктов, которые, по словам медиков, могут ускорить выведение из организма человека вредных веществ.
Обновлено вчера в 22:04
Экономика
Гройсман дал прогноз по уровню украинской средней зарплаты
Средняя зарплата на Украине в следующем году может достигнуть $540, полагает премьер республики Владимир Гройсман.
Обновлено в 08:01
Футбол
Роналду заявил, что может закончить карьеру в следующем году
Возможно, что закончу карьеру в следующем году, хотя и не исключаю, что могу играть и до 40 лет.
Обновлено в 05:08