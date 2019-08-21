Футбол

«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» ОльсеномSports.ru 04:45

Вратарь «Ромы» Робин Ольсен может продолжить карьеру в московском «Динамо». Римский клуб работает над тем, чтобы до закрытия трансферного окна расстаться с рядом футболистов, и шведский голкипер, которым интересуются динамовцы, входит в их число.
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Голкипер «Ромы» Ульсен может перейти в «Динамо»

Sport24.ru05:52

Источник: «Динамо» интересуется 29-летним вратарем «Ромы»

Спорт-Экспресс06:18

«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» Ольсеном

Sports.ru04:45

«Динамо» интересуется вратарём «Ромы»

Чемпионат05:44

«Динамо» интересуется вратарем «Ромы»

Матч ТВ05:40

«Динамо» интересуется вратарем «Ромы»

Sportbox.RU05:40

Голкипер «Ромы» Ольсен может перейти в «Динамо»

Sport.ru05:59
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Политика

Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
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Путин рассказал о взрыве на полигоне под Архангельском

Президент России Владимир Путин рассказал, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время работ над перспективными вооружениями, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:23
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Кремль прокомментировал идею возвращения России в G8

Прежде чем говорить о возможности участия России в G8, необходимо узнать мнение всех стран – участниц саммита, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:53
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Здание Третьяковки на Крымском Валу в Москве закроют на несколько лет

Здание, где располагается экспозиция искусства ХХ века, будет закрыто с 2023 по 2028 год.
Обновлено в 04:30
Политика

В США рассматривают отмену права на гражданство по рождению

Президент США Дональд Трамп сообщил, что администрация изучает возможность отмены права на гражданство по рождению.
Обновлено в 12:59
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Обновлено в 03:20
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
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Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье

Обновлено в 10:26
Происшествия

Похититель бриллиантов актрисы Шумаковой отправится в колонию

Обновлено в 10:51
Происшествия

Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности

Самолет авиакомпании Utair, летевший в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково спустя почти полтора часа после вылета.
Обновлено в 10:47
Кино

Скончалась актриса Александра Назарова

Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Политика

Меркель вновь сидя прослушала национальный гимн перед переговорами

Немецкий канцлер Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сидя выслушали национальные гимны перед началом переговоров в Берлине.
Обновлено в 12:38
Спорт

В Казани начался генеральный прогон открытия WorldSkills 2019 продюсера Игоря Крутого

Обновлено в 13:02
Происшествия

Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта

Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

Мать рассказала о состоянии девочки, которую засосало в трубу в Турции

Обновлено в 11:19
Технологии

Медиаплатформа Likee назвала Россию своим ключевым рынком

Создатели социальной медиаплатформы Likee считают Россию одним из ключевых рынков для развития своего приложения.
Обновлено в 01:31
Футбол

Франк Рибери официально перешел в «Фиорентину»

Бывший футболист «Баварии» Франк Рибери перебрался в итальянскую «Фиорентину», о чем свидетельствует свежая фотография француза с шарфом команды: Полузащитник будет получать 4 миллиона евро в год, контракт рассчитан на 2 сезона.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб

В городе Североуральске Свердловской области завершились аварийно-спасательные работы после обвала горной породы в шахте.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В Вологодской области вертолёт упал в реку

Обновлено в 11:18
Наука

Ученые завершили исследование по поиску чудовища в озере Лох-Несс

Команда специалистов, которая около года изучала озеро Лох-Несс в Шотландии, чтобы проверить легенды о существовании чудовища Несси, расскажет о результатах исследования в начале сентября.
Обновлено в 09:40
Политика

Трамп назвал «неподходящей» реакцию Дании на идею покупки Гренландии

Президент США Дональд Трамп завил, что покупка Гренландии была просто идея, и в отношении США должно быть проявлено уважение.
Обновлено в 12:24
Происшествия

В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки

В Краснодаре полиция задержала четырех человек, которые имеют отношение к ночной перестрелке, произошедшей в городе 21 августа.
Обновлено в 07:36
Политика

Путин уличил незарегистрированных кандидатов в МГД в фальсификациях

«Мертвые души», которые были обнаружены в подписных листах ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму, являются не ошибкой, а фальсификацией.
Обновлено в 12:04
Технологии

У Поганкиных палат в Пскове нашли «холодильник» XVII века

Находку сделали у Поганкиных палат – исторического комплекса зданий, построенного в XVII веке местным купцом Сергеем Поганкиным.
Обновлено в 09:11
Экономика

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
Обновлено в 00:30
Культура

Новую фигуру высшего пилотажа показали российские летчики

Як-52 - поршневой самолет, для которого изобрести новую фигуру высшего пилотажа невероятно сложно, отмечают эксперты авиации.
Обновлено в 11:54
Футбол

Оскорбившего судью Семака дисквалифицировали

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Обновлено в 11:41
Общество

Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиян

Траты на алкоголь и табак жителей Москвы и Санкт-Петербурга составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

Неизвестный поджег мужчину на улице в Бирюлево

На юге Москвы, в Бирюлево, на улице мужчину облили горючей жидкостью и подожгли.
Обновлено в 11:01
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